Piotr Gąsowski w jednym z wywiadów wspomniał, że w młodości zdarzyło mu się spotykać z ośmioma kobietami jednocześnie. - Wszystkie te kobiety były mi bardzo bliskie. To nie było zaliczanie, to był krąg ośmiu dziewczyn. One nie miały związków, ja nie byłem w związku. To było dawno, byłem młody, nikogo nie krzywdziłem, nikogo nie zdradzałem - zaznaczył w podcaście "WojewódzkiKędzierski". Po jakimś czasie serce Gąsowskiego zajęła tylko jedna kobieta - Hanna Śleszyńska, z którą tworzył związek przez kilkanaście lat.

Piotr Gąsowski nie zdecydował się na ślub ani z Hanną Śleszyńską, ani z Anną Głogowską

Piotr Gąsowski podkreślał, że początkowo był zafascynowany Hanną Śleszyńską jako aktorką. Poznali się na stopie zawodowej, a po jakimś czasie narodziło się między nimi uczucie. W 1995 roku Gąsowski i Śleszyńska doczekali się syna Jakuba. Ich relacja nie przetrwała jednak próby czasu. Aktorka w rozmowie z "Galą" wyjawiła, że przestało się między nimi układać, a w pewnym momencie Gąsowski wyprowadził się z domu. - Przez pierwszy rok czułem się fatalnie. Nie, nie byłem królem balu - opowiadał później aktor na łamach tego samego czasopisma.

Rozstanie z nią to była moja pierwsza wielka porażka. Bałem się angażować w nowy związek w obawie przed tym, czego już zaznałem

- dodał. Życie Piotra Gąsowskiego zmieniło się ponownie w 2005 roku. To właśnie wtedy aktor w "Tańcu z gwiazdami" poznał tancerkę Annę Głogowską. Relacja na parkiecie szybko przerodziła się w uczucie, a w 2007 roku zakochani doczekali się córki Julii. O związku Gąsowskiego i Głogowskiej mówiły wówczas wszystkie media, jednak ta relacja także po kilkunastu latach zakończyła się rozstaniem. Para nie rozwiodła się jednak, ponieważ, podobnie jak w przypadku relacji ze Śleszyńską, nie było mowy o ślubie. Aktor w rozmowie z "Vivą!" przyznał, że nie jest fanem formalizowania związków. - Miałem ogromne szczęście, bo kobiety, które kochałem, nigdy nawet nie starały się ograniczać mojej wolności i nigdy nie nalegały na ślub - mówił.

Piotr Gąsowski do dziś ma świetne relacje z eks partnerkami

Choć związki nie przetrwały próby czasu, Piotrowi Gąsowskiemu udało się pozostać w przyjaźni zarówno z Hanną Śleszyńską, jak i Anną Głogowską. Widać to chociażby po zdjęciach, które aktor udostępnia na Instagramie. Wynika z nich, że nie tylko dobrze się z nimi dogaduje, ale też spotyka na wspólnych wyjazdach. Co więcej, świetny kontakt złapały ze sobą również Śleszyńska i Głogowska. W ubiegłym roku całą trójką świętowali wspólnie urodziny aktora. "Dziękuję wam, drogie dziewczyny i mamusie naszych dzieci, Haniu i Aniu za to, że was mam i wy macie mnie i że nasze dzieci mają siebie, a my mamy siebie wszyscy nawzajem i sobie kibicujemy" - pisał Gąsowski pod instagramowym postem. Wspólne zdjęcie znajdziecie w galerii na górze strony.