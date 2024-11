Za nami występ Polaka na Eurowizji Junior. Widzowie wydali werdykt

16 listopada rozpoczęła się Eurowizja Junior. W tym roku gospodarzem muzycznego wydarzenia jest Madryt. Wśród artystów nie zabrakło reprezentanta Polski. Jest nim 11-letni Dominik Arim, któremu udział w Eurowizji Junior umożliwiło zwycięstwo w formacie "Szansa na sukces". Jak młodemu wokaliście poszło na scenie hali Caja Magica? Widzowie ruszyli z komentarzami.

Eurowizja Junior. Jak wypadł reprezentant Polski? "Ciary"

Dominik Arim zaprezentował się na scenie jako ósmy. Zaśpiewał utwór "All Together", a jego występ spotkał się z ciepłym przyjęciem publiki. - Dziękuję wam bardzo! - wykrzykiwał Dominik Arim ze sceny. A jak występ 11-latka ocenili Polacy? Podzielili zdanie publiki i byli zachwyceni talentem młodego wokalisty. "Jaki fajny chłopaczek", "Wspaniały występ","Ciary aż przeszły po plecach, gdy śpiewałeś. Cudowny z ciebie chłopak. Bierz to za zabawę. Nie jest ważne, które miejsce zajmiesz", "Piękny występ" - czytamy na profilu Eurowizji TVP na Facebooku. Internauci docenili także, że Dominik Arim śpiewał po polsku.

Mimo wielu pozytywnych komentarzy w sieci nie zabrakło negatywnych wpisów. Niektórym internautom nie spodobała się scenografia podczas występu Dominika. "Kto wymyślił te obrazy za Dominikiem?" - czytamy w mediach społecznościowych. A co wy sądzicie o występie naszego rodaka? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Eurowizja Junior. Reporter "Pytania na śniadanie" ocenia szanse Polaków na zwycięstwo

Porozmawialiśmy z Grzegorzem Dobkiem, który był na próbie polskiego reprezentanta. Czy sądzi, że Dominik Arim ma szansę na zwycięstwo? Reporter "Pytania na śniadanie" stwierdził, że jego występ jest oryginalny. - Bez wątpienia prezentacja Polski wyróżnia się na tle innych historią, która zostaje opowiedziana na scenie. (...) Dominik na scenie nikogo nie udaje, podobnie za kulisami - jest sobą, daje się ponieść dziecięcej energii. I co więcej - zgodnie z tegorocznym hasłem Eurowizji Junior "Let’s Bloom" - widać, że na scenie rozkwita i się tym wszystkim po prostu bawi - powiedział nam. ZOBACZ TEŻ: Eurowizja Junior. Sprawdziliśmy szanse Polski na wygraną. Konkurencja nie śpi