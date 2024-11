Aleksander Kwaśniewski postanowił wyprawić huczne urodziny w warszawskim hotelu, do którego przybyły tłumy. We wszystkim pomagała mu ukochana Jolanta Kwaśniewska, która razem z nim witała gości. Niektórzy przybyli z daleka. Sprawdźcie sami, kogo dawny prezydent Polski zaprosił do świętowania swojej siedemdziesiątki.

Zobacz wideo Kwaśniewski o kontakcie z prezydentami

Aleksander Kwaśniewski wyprawił urodziny. Plejada celebrytów i polityków

Tego wyjątkowego wieczoru "Fakt" zaobserwował wiele znanych osobistości, które zgromadziły się pod jednym z warszawskich hoteli. Na urodzinach byłego prezydenta bawiła się sama śmietanka towarzyska. Wśród zaproszonych wypatrzono m. in. Ryszarda Kalisza, Pawła Kowala, Kazimierza Marcinkiewicza, oraz Andrzeja Szejnę i Krzysztofa Gawkowskiego. Był również Daniel Olbrychski z żoną oraz Rafał Brzoska i Omena Mensah.

Zaproszeni goście mieli na sobie eleganckie stroje. Sam Kwaśniewski założył klasyczny, ciemny garnitur, a jego małżonka brązowy płaszcz i wysokie kozaki. Z kolei Omena Mensah pojawiła się w złocisto-czarnej stylizacji i kolorowej chuście, którą okryła włosy. Wspomniała w poście z wieczornego wyjścia, że za jej strojem stał Dawid Woliński, bo to właśnie jego projektu jest zjawiskowa kreacja prezenterki i filantropki.

Aleksandra Kwaśniewska pokusiła się o post urodzinowy dla ojca. Ten widok zaskakuje

Córka polityka postanowiła przypomnieć z racji 70. urodzin ojca stare, dobre czasy za pomocą fotografii na Instagramie. Dołączyła do wpisu archiwalne, czarno-białe zdjęcia z dzieciństwa Kwaśniewskiego, jego młodości i dorosłości. "No kto by pomyślał, że ten nieustraszony dziubdziuś z ręką w paszczy niedźwiedzia właśnie dobił do 70.?" - napisała w poście Aleksandra Kwaśniewska. Pierwszy kadr przedstawia przyszłego wówczas polityka z niedźwiedziem. Pod postem Kwaśniewskiej nie zabrakło miłych komentarzy. "Jak wino - super facet", "Cała pani rodzinka jest jak wino. Każdy z wiekiem wygląda coraz lepiej, jakieś super geny albo szacunek i miłość", "Wszystkiego najlepszego dla taty" - czytamy pod postem.