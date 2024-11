Doda nie odnalazła jeszcze szczęścia w miłości. Artystka ma za sobą dwa głośne rozwody i kilka medialnych rozstań. Niedawno wyszło na jaw, że jej związek z Dariuszem Pachutem zakończył się. Podróżnik zamieścił w mediach oświadczenie, a z jego słów wynika, że to on miał podjąć decyzję o zakończeniu relacji z wokalistką. Zasugerował, że miał zobaczyć coś, co nim wstrząsnęło. Doda nie skomentowała słów byłego już partnera. Zamiast tego postanowiła wypocząć i udała się w podróż po Kolumbii, a zdjęciami chętnie dzieli się na Instagramie. Zamieściła wideo podsumowujące egzotyczny wypad. Uwagę fanów zwrócił szczególnie jeden kadr, który może wskazywać na to, że nie była sama. Czyżby kogoś poznała?

Doda zamieściła wideo z podróży po Kolumbii. Fani wypatrzyli mężczyznę

Doda po kolejnym rozstaniu postanowiła na jakiś czas opuścić Polskę. Artystka uwielbia podróżować po świecie. Tym razem wybrała się do Ameryki Południowej. Na Instagramie opublikowała kadry z plaży w Kolumbii, na których pozowała w bikini. Wokalistka podzieliła się nowym wideo, na którym widać, jak spędzała czas. "Zwiedziłam ponad 44 państwa i każde kolejne to wakacje mojego życia" - zaczęła.

Wyprawa do Columbii była cudowna i wyjątkowa, może dlatego, że pierwszy raz od dawna nic nie organizowałam, nic nie wiedziałam, a jedynym moim zadaniem było eksplorowanie tego, czego pragnę i odpoczynek. Było pięknie

- napisała wokalistka.

Jeden z kadrów zwrócił szczególną uwagę internautów. Obok siedzącej wokalistki dostrzegli mężczyznę, na co wskazuje fragment męskiego uda, na którym widać tatuaż przedstawiający gwiazdkę. W komentarzach nie zabrakło pytań. Fani zauważali również, że artystka sprawia wrażenie szczęśliwej i wygląda na wypoczętą. "Ten obok z gwiazdką na nodze to jakiś nowy?", "Super i tak trzymać!", "Widać, że odpoczęłaś" - pisali fani. Więcej zdjęć Dody z tajemniczym mężczyzną znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Doda dostała niemoralną propozycję po rozstaniu

Doda już jakiś czas temu zapowiadała, że sferę prywatną chce trzymać z dala od mediów. Niedawno pokazała jednak zrzut ekranu z wiadomością, którą przysłał jej jeden z internautów. "Witam panią Dorotę, mam pytanie. Czy jak jest już pani singielką, usiadłaby mi pani na... ?" - można było przeczytać w treści wiadomości. Padła propozycja praktyki seksualnej. Wokalistka nie kryła zniesmaczenia i szybko się odgryzła. - Ojej, dziękuję. Ale postoję - odparła ze skrzywioną miną.