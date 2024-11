Roksana Węgiel nie może narzekać na brak obowiązków. Gwiazda niedawno zagrała kilka koncertów w kraju i zapowiadała trasę koncertową, którą musiała przełożyć z uwagi na problemy zdrowotne. Coraz częściej słychać również o nowych utworach jej autorstwa, które wykonuje z innymi artystami. Chwila odpoczynku na rajskich wakacjach zdała się dla Roxie idealnym pomysłem, by opisać sytuację związaną z chorobą. Wyjawiła, jak wygląda sytuacja z jej zdrowiem.

Roksana Węgiel opowiada o chorobie. Fani wypatrzyli zmianę

Na początku października br. piosenkarka trafiła do szpitala tuż po jednym z koncertów. O sprawie poinformowała fanów w mediach społecznościowych. "Kochani, nie sądziłam, że do tego dojdzie. Moi fani zawsze byli dla mnie najważniejsi, bo to dla nich tworzę muzykę i gram koncerty. Niestety, w związku ze wzmożonymi aktywnościami związanymi m.in. z trasą koncertową, mój organizm się zbuntował. Wczoraj po małym występie poczułam się gorzej i trafiłam do szpitala" - przekazała. Wyjawiła, że choruje na cukrzycę typu pierwszego i podziękowała za wsparcie.

Tym razem Roxie opublikowała nagranie, a w opisie opisała zmagania z chorobą. Nie zabrakło kilku ujęć w bikini oraz relacji z lotu helikopterem. Przy okazji nawiązała do Światowego Dnia Cukrzycy, który obchodzony jest 14 listopada. Spostrzegawczy internauci szybko wypatrzyli pewną zmianę u wokalistki. Na ramieniu gwiazdy można zauważyć sensor do mierzenia poziomu cukru, który wcześniej ukrywała, zasłaniając go opaskami. "Z okazji wczorajszego Światowego Dnia Cukrzycy życzę wszystkim osobom chorującym na cukrzycę dużo zdrowia. Ja już oswoiłam się ze swoją chorobą i nie pozwolę, żeby mnie zatrzymała" - przekazała.

Diagnoza była dla mnie szokiem, teraz uczę się jak funkcjonować w chorobie bez rezygnacji z siebie i przyjemności

- wyjaśniła. W komentarzach mogła liczyć na ciepłe słowa od fanów, którzy nie ukrywali, że cieszą się szczęściem wokalistki. Przy okazji podkreślili, że ta wygląda pięknie i sprawia wrażenie wypoczętej i zrelaksowanej. "Cieszymy się, że jest lepiej!", "Kochana, cieszę się, że poruszasz tu takie tematy", "Pięknie, wracaj do zdrowia" - czytamy.

Roksana Węgiel powoli powraca do aktywności zawodowych

Wokalistka musiała przyzwyczaić się do nowej codzienności z chorobą. Nie rezygnuje jednak z pasji, stara się regularnie ćwiczyć i prowadzi zdrowy tryb życia. "Teraz dostałam jednoznaczną diagnozę, muszę wyłączyć się z jakichkolwiek aktywności na miesiąc i uregulować zdrowie" - pisała jakiś czas temu. Gwiazda zamieszcza na Instagramie wakacyjne kadry, ale wróciła już do Polski, gdzie pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie". Wraz z uczestniczką "The Voice Kids" Anastazją Maciąg zaśpiewały nowy utwór "Nieładnie". Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.