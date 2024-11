Ostatnio w mediach znowu głośno jest o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Kiedy spekulowano, że ich małżeństwo się rozpadło, para nabrała wody w usta i nie chciała w żadne sposób komentować tych doniesień. Milczenie nie trwało jednak długo, bo ostatnio aktorka znana z serialu "Klan" wybrała się do Kuby Wojewódzkiego, gdzie oficjalnie potwierdziła rozstanie. Rozżalony Pela, który rzekomo umówił się z żoną, że sprawy nie będą komentować publicznie, ruszył do "Dzień dobry TVN". W trakcie bardzo osobistego wywiadu podzielił się m.in. treścią wiadomości, jaką otrzymał od żony na kilka dni przed rozstaniem, która wcale nie zapowiadała nadchodzącego kryzysu. Od czasu rozpadu związku z Kaczorowską, Pela jest bardzo aktywny w sieci i chętnie odpowiada na pytania internautów.

Maciej Pela podpowiada na pytanie fanki. Powiedział, co roił w trakcie związku z Kaczorowską

Maciej Pela po głośnym wywiadzie w "Dzień dobry TVN" został zasypany słowami wsparcia od fanów. Od czasu rozstania celebryta chętnie udziela się w sieci i wykorzystuje media społecznościowe do komentowania bieżącej sytuacji związanej z jego rozstaniem. W ostatniej sesji "Q&A", którą zorganizował na Instagramie, zapytano go o to, czy będąc w związku z Kaczorowską, zajmował się jedynie domem i dziećmi, co podkreślił w rozmowie z "Dzień dobry TVN". "Czyli firmą się nie zajmowałeś w ogóle? Tylko w kółko dom, sprzątanie, dzieci, zakupy?" - zapytała jedna z internautek. Pela od razu pośpieszył z odpowiedzią.

Zajmowałem się firmą. Faktury, umowy robienie zdjęć, kręcenie rolek, obróbka zdjęć, montaż wideo itd. Plus to, co w pytaniu

- podkreślił Pela.

Maciej Pela był krytykowany za zajmowanie się domem i dziećmi. "Gotowałem, sprzątałem, zmieniałem pieluchy"

Słowa internautki odnosiły się do wypowiedzi Macieja Peli z wywiadu dla "Dzień dobry TVN". Celebryta podkreślił, że przez większość czasu to on zajmował się domem i dziećmi, za co był krytykowany w sieci. "Kobiety atakowały mnie, że jestem niemęski, bo robię 'niemęskie' obowiązki. Gotowałem, sprzątałem, zmieniałem pieluchy, a z drugiej strony naprawiałem auto i wnosiłem pralkę" - wyznał. Na temat wychowywania dzieci Pela wypowiedział się także na InstaStories. Tancerz okazał szacunek kobietom, które decydują się pozostać w domu z dziećmi i oddać się ich wychowaniu. "Uważam, że wychowywanie dzieci to jest ogromna i ciężka praca do wykonania. Zawsze to powtarzałem. Dodając do tego zajmowanie się domem, a niejednokrotnie jakąś dodatkową pracę zarobkową, mamy wykańczający mix. W tym wszystkim jeszcze jest to niedoceniane, a w 99% obrywają babeczki. Także drogie Panie, ja was czuję, bo sam tam byłem" - napisał.