Dorota Szelągowska pokazała córkę. Pochwaliła się jej stylówką

Dorota Szelągowska od lat remontuje polskie mieszkania. Jej zmagania z kolejnymi aranżacjami można oglądać na antenie TVN. I mimo że projektantka wnętrz chętnie pokazuje się z mamą, pisarką Katarzyną Grocholą, rzadko możemy zobaczyć kadry z jej dziećmi. Celebrytka postanowiła zrobić wyjątek i pokazała córkę. A przy okazji pochwaliła się jej stylizacją.

Dorota Szelągowska pokazała córkę. To rzadkość!

Gwiazda TVN-u nie jest wylewna w kwestii życia prywatnego. Niewiele mówi o partnerze i dzieciach. A jak wiadomo, ma dorosłego już syna, 23-letniego Antoniego, z którym czasem pokazuje się w mediach społecznościowych, i sześcioletnią córkę Wandę. Szelągowska postanowiła zrobić wyjątek. Na InstaStories gwiazdy pojawiły się dwa ujęcia z córką, ale jak to zwykle bywa, projektantka wnętrz dba o ukrywanie jej wizerunku. Na pierwszej fotografii mogliśmy zobaczyć sześciolatkę odwróconą tyłem do kamery w towarzystwie psa i życiowego partnera mamy. Następnie celebrytka nie mogła się oprzeć, by nie przybliżyć obserwatorom stylizacji, jaką wybrała Wanda. Jak wyglądała? Dumnie prezentowała się w kraciastym płaszczu, brązowej bluzie, spodniach w biało-fioletową panterkę oraz różowych crocsach. W dłoni trzymała parasol - również w panterkę, ale tym razem różowo-czarną. "A to dzisiejsza stylówka mojej córki lat prawie siedem" - tak podpisała zdjęcie Szelągowska. W naszej galerii na górze strony znajdziecie obydwa ujęcie.

Co łączy Dorotę Szelągowską i stolarza Darka?

U boku Szelągowskiej w jej programach można często zobaczyć Dariusza Wardziaka, na którego większość mówi stolarz Darek. Duet doskonale odnajduje się wspólnie na ekranie, a wielu zadawało sobie pytanie, co ich właściwie łączy? Wszelkie wątpliwości rozwiała projektantka wnętrz, która porozmawiała z serwisem cozatydzien.tvn.pl. "Z Darkiem to jest 11 lat przyjaźni. I to nie tylko takiej telewizyjnej. Mnóstwo rzeczy razem przeszliśmy" - wyjawiła. "Na pewno możemy bardzo na siebie liczyć. To nie jest tak, że razem wyjeżdżamy na wakacje. Natomiast to jest jakiś taki rodzaj fajnej, męskiej przyjaźni" - dodała Szelągowska.