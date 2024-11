Kinga Rusin wróci z "urlopu telewizyjnego"? Kazadi ma do niej gorącą prośbę

Jakiś czas temu media obiegła informacja o powrocie na antenę TVN legendarnego programu "You Can Dance - Po prostu tańcz!". Ogłoszenie sprowokowało dawnych współprowadzących show do powrotu myślami do wcześniejszych edycji popularnego formatu. Głos zabrała także Patricia Kazadi, która przed laty pracowała z Michałem Pirógiem i Kingą Rusin. Jak wspomina ich relacje?

Patricia Kazadi wspomina Michała Piróga. Co dalej z przyjaźnią?

Patricia Kazadi w latach 2011-2012 oraz 2015-2016 prowadziła program "You Can Dance". Na planie współpracowała z Michałem Pirógiem i Kingą Rusin. W najnowszym wywiadzie z portalem Show News celebrytka oceniła relacje, jakie łączyła je ze znajomymi z pracy. Wygląda na to, że pomimo upływu lat Kazadi i Piróg nadal mają bardzo dobry kontakt. - Przyjaźń rozkwita. Tak, absolutnie. Nawet w programie 'Twoja twarz brzmi znajomo', w finale, Michał Piróg wypowiadał się o mojej drodze do finału, czym mnie bardzo zaskoczył. Tymi pięknymi słowami i tym, że mnie wsparł, a to była niespodzianka dla nas, dla uczestników. Bardzo się wzruszyłam, więc świadczy to o tym, że jesteśmy ponad podziałami. Wspieramy się nawzajem - wyznała. Następnie wspomniała o innych osobach z branży, z którymi los skrzyżował jej drogi. - Kolejnym dowodem tego jest Maciek Dowbor, Maciej Rock i Agnieszka Hyży, którzy się trzymają dalej. Są przyjaciółmi, a Maciek, jak wiemy, teraz pracuje w stacji konkurencyjnej - podsumowała.

Patrycja Kazadi przed laty pracowała z Kingą Rusin. Ma dla niej radę

W tej samej rozmowie Kazadi odniosła się także do pracy z Kingą Rusin. Okazało się, że i na jej wsparcie mogła liczyć podczas nagrań do "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". - Bardzo mi dopingowała w "TTBZ" i pisała do mnie także wtedy, gdy była w Waszyngtonie też. [...] Jak był finał, to też napisała, że była dumna, więc naprawdę bardzo to doceniam. Następnie Kazadi nawiązała bezpośrednio do aktywności zawodowej Rusin. Jesteśmy w kontakcie i, też szczerze mówiąc, oczekuję jej powrotu do telewizji. [...] Uważam, że brakuje jej. To jest jednak ikona naszej telewizji i fajnie, jakby się już zdecydowała wrócić z urlopu telewizyjnego. Już mogłaby powolutku się do nas zbliżać" - skwitowała. Czy Kinga Rusin posłucha koleżanki z planu programu tanecznego i niebawem będziemy mogli zobaczyć ją w telewizji?