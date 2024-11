Sara Boruc od kilku lat tworzy markę modową. Z zaangażowaniem realizuje swoją pasję i osiąga spektakularne efekty. Projekty bizneswoman noszą nie tylko nasze sławy, lecz wybierają je także gwiazdy z Hollywood i z pierwszych stron światowych magazynów. Tym razem po rzecz z kolekcji żony Artura Boruca pokusiła się Gigi Hadid. I to ponownie!

Sara Boruc zwróciła się do Gigi Hadid. Czego od niej chciała?

Sara Boruc dodała na Instagramie zdjęcie światowej sławy modelki. We wpisie skierowała do niej kilka słów i wyraziła swoją wdzięczność. "Dziękuję Gigi za to, że kolejny raz wybrałaś moją markę" - zwróciła się do niej, publikując przy okazji emotkę w kształcie czerwonego serca. Bizneswomen dodała też, że cieszy się, że po jej projekty sięgają kobiety na całym świecie, co napawa ją ogromną radością. Im także przekazała podziękowania. Jaką rzecz z kolekcji Sary tym razem założyła Hadid? Na zdjęciu pozuje w brązowej kurtce z szerokimi rękawami. Internauci zostawili wiele ciepłych słów w komentarzach. Nie tylko gratulowali Boruc, lecz także wyrazili swój podziw dla jej talentu. "Cudownie Sara, aż miło się na to patrzy", "Gigi ma szczęście móc nosić to cudo", "Wow" - piszą. A co w przeszłości Gigi Hadid wybrała z metką firmy Sary Boruc? W 2022 roku sięgnęła po pudrowo różowy garnitur.

Gwiazdy noszą projekty Sary Boruc

Oprócz Sary Boruc w swojej szafie rzecz z kolekcji Sary Boruc ma także m.in. Hailey Bieber. Dwa lata temu paparazzi sfotografowali żonę Justina Biebera, gdy spacerowała po ulicach w krótkiej kurtce, przypominającej kożuch. "Hailey znowu to zrobiła! Jeden z moich najwcześniejszych projektów kurtki z owczej skóry Petra! Czy ten styczeń może być lepszy" - przekazała wtedy podekscytowana bizneswoman. Do grona sympatyczek jej marki należą też m.in. Kendall Jenner czy Alessandra Ambrosio. W jej rzeczach zakochała się również Irina Shayk. Ale marka modowa to niejedyny biznes Sary Boruc. Niedawno założyła agencję nieruchomości. Jak widać, ma smykałkę do interesów i nie boi się nowych wyzwań.