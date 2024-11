Anna Lewandowska od kilku dni przebywa w Warszawie, gdzie bardzo intensywnie spędza czas. W czwartek pojawiła się na spotkaniu zorganizowanym dla biznesmenów z Polski, a dzień wcześniej brylowała na gali Marki Roku. Zdjęcia z tych imprez znajdziecie w naszej galerii. Podczas obu wyjść zaprezentowała starannie przemyślaną stylizację. Jednak uwagę zwróciło nie tylko to, jak się ubrała. Portal Pudelek skupił się na jej twarzy.

Anna Lewandowska poprawiła urodę?

Nie da się nie zauważyć, że Anna wygląda dzisiaj inaczej niż wtedy, kiedy zaczęła spotykać się z Robertem Lewandowskim. Zadbała o uśmiech, zmieniła kolor włosów i nosi inną fryzurę, a także dzięki temu, że zajęła się trenowaniem Polaków, wyrzeźbiła sylwetkę. W książce "Imperium Lewandowska" przyznała się do jednej operacji - trenerka poprawiła biust. Jak podkreślała, nigdy nie poprawiała twarzy. Czyżby coś się zmieniło od tego czasu? Tak twierdzi dr Małgorzata Kocot. Zdaniem specjalistki z dziedziny dermatologii i medycyny estetycznej, Lewandowska korzysta z zabiegów medycyny estetycznej, ale "dba o to, by te zmiany były naturalne". "Zmiany wizerunkowe zauważy nawet niewtajemniczone w sztukę medycyny estetycznej oko laika" - podkreśliła w rozmowie z Pudelkiem. Specjalistka wymieniła, co jej zdaniem zmieniło się w twarzy trenerki w ostatnim czasie.

Kiedyś ciężkie, 'masywne' okolice czoła, nisko osadzone brwi i zdecydowanie widoczny nadmiar skóry na górnej powiece… a dziś otwarte oko, zero ciężkości! I wręcz dziewczęce spojrzenie

- czytamy na portalu. Ale to nie wszystko. "Zniknął również zbyt obszerny policzek, a zastąpiła go zgrabna forma lekkiej projekcji w części centralnej policzka. Dla mnie idealnie!" - dodała dr Kocot, przy czym podkreśliła, że Anna Lewandowska wcale nie musiała korzystać z inwazyjnych metod.

Lekko uniesiony zewnętrzny kącik oka, podkreślony delikatnym makijażem, naturalne czoło i piękna pozytywna energia całej twarzy. Oczywiście można na zdjęciach dopatrywać się zmian i szukać być może nieistniejących blizn po zabiegach chirurgicznych, ale na pewno z zazdrości za efektem, a bez nadmiernej krytyki.

Specjalistka nie wykluczyła też, że idealnie gładka i rozjaśniona skóra może być efektem, jaki Lewa uzyskała dzięki zabiegowi laserowemu. Jednak nie jest tego na 100 proc. pewna.

Anna Lewandowska - metamorfoza

Jak wspomnieliśmy, Anna Lewandowska od początku kariery się zmieniła. Jej zdjęcia z różnych etapów znajdziecie TUTAJ. Nie bez znaczenia dla jej wyglądu ma to, w jaki sposób się odżywia, a także jaki styl życia prowadzi. Trenerka stawia na wartościową dietę, zrezygnowała z glutenu, a także sięga po suplementację. Codziennie uprawia sport. W jednym z wywiadów podzieliła się także sposobami na zbudowanie pewności siebie. "Zawsze powtarzam, że aktywność fizyczna odgrywa kluczową rolę w tym, jak się czujemy. Myślę, że warto także nauczyć się dystansu i po prostu odpuszczania pewnych rzeczy. Skupmy się na naszych priorytetach, nie musimy być w każdym obszarze idealne" - zwróciła się do kobiet w rozmowie z portalem Medonet. Jakiś czas temu przerobiliśmy jej zdjęcie i zobaczyliśmy, jak mogłaby wyglądać w przyszłości. Jesteście ciekawi? Zajrzyjcie tutaj: Anna Lewandowska za kilkanaście lat. Sprawdziliśmy, jak mogłaby wyglądać!