Katarzyna Skrzynecka należy do grona gwiazd, które publicznie ujawniły, na jaką emeryturę mogą liczyć. Artystka ma 53 lata i świadomie myśli o przyszłości. Po tym, jak zobaczyła, ile wynosi jej świadczenie, już wie, że te środki nie pozwolą jej na przeżycie. Gdy zobaczycie tę kwotę, wybuchniecie śmiechem.

Katarzyna Skrzynecka o wysokości emerytury

"Taką swego czasu dostałam prognozę z ZUS, że te nasze prognozy emerytalne raczej nie przedstawiają się błękitnie i szczęśliwie..." - wyznała w rozmowie z Pudelkiem. Okazuje się, że na ten moment Katarzyna Skrzynecka dostawałaby miesięcznie 34,87 zł! Jest więc świadoma tego, że sama musi postarać się, by znaleźć środki, by pozwolić sobie na odpoczynek na zasłużonej emeryturze. "Jeżeli nasze państwowe zasoby nam tego nie zapewnią, to trzeba samemu o tym myśleć, żeby zadbać o siebie, o swoją rodzinę w przyszłości" - podkreśliła w rozmowie. Skąd taka niska kwota świadczenia? Katarzyna Skrzynecka już kiedyś mówiła, że nie miała etatu w żadnym teatrze. W rozmowie z Jastrząb Post dodała też, że "zarabia tylko wtedy, kiedy gra".

Zawsze pracowałam impresaryjnie, czyli jestem kontraktowana na konkretne przedstawienia. Jak zagram spektakl - zarabiam, gdy nie gram - nie mam żadnej pensji. Przy takiej pracy nie mamy świadczeń zdrowotnych i emerytalnych, więc każdy z nas musi sam opłacać jakieś zabezpieczenie na przyszłość

- wyznała w rozmowie z portalem. Dodała też, że od dawna dba o to, żeby odkładać pieniądze. "Korzystam z różnych funduszy ubezpieczeniowych, które gwarantują mi to zabezpieczenie. Mam trzy różne fundusze emerytalne, na które w każdym miesiącu odkładam pieniądze na moją przyszłość, żeby moja rodzina była zabezpieczona, bo wiadomo, że w naszym zawodzie różnie bywa" - ujawniła swój sposób.

Emerytury gwiazd

A jak sytuacja wygląda u innych gwiazd? Bohdan Łazuka, który ma 86 lat, nadal musi pracować. Przyznał, że kwota, którą dostaje, "wystarcza mu jedynie na opłacenie rachunku za gaz". Niecałe 45 zł dostawałaby Manuela Gretkowska, która określiła, że "dla swojego kraju jest przecież darmozjadem". O znanych osobach, które psioczą na wysokość emerytury, wypowiedział się niedawno Andrzej Seweryn. Aktor zaproponował im pewne rozwiązanie. Są jednak takie osoby ze świata show-biznesu, które są zadowolone. Narzekać nie zamierza Laura Łącz, a także Irena Santor, która na rękę dostaje 2600 zł.