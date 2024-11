Anna Lewandowska wielokrotnie pokazywała, że nie traci czasu. Dopiero co zawitała na gali Marki Roku 2024. Teraz wybrała się na oficjalne spotkanie z członkami Corporate Connections. Jest to wydarzenie dla właścicieli biznesów w Polsce. "Spotkanie to ma na celu wymianę biznesowych doświadczeń, dzięki czemu można uczyć się od siebie nawzajem i wspierać w swoich pomysłach. Nie ma tu barier ani granic. Jestem zaszczycona, że mogłam wziąć udział w tym spotkaniu z blisko 60 inspirującymi osobami" - opisała na swoim profilu na Instagramie. Wybrała wyjątkową stylizację.

Anna Lewandowska na kolejnej gali. Wybrała kolorową stylizację

Anna Lewandowska dała się poznać jako ikona stylu. Trenerka chętnie sięga po projekty największych kreatorów mody. Sportsmenka często zaskakuje swoimi kreacjami. Ostatnio bizneswoman po raz kolejny zaprezentowała się w nietypowej stylizacji. Tym razem nie postawiła jednak na sukienkę. Wybrała pomarańczowy garnitur, do którego dopasowała czarne dodatki, klasyczne szpilki i niewielką torebkę luksusowej marki Hermes, za którą trzeba zapłacić (w zależności od modelu) kilkadziesiąt, do nawet kilkaset tysięcy złotych. Gwiazda zdecydowała się też na delikatny makijaż i naturalnie wyglądającą fryzurę. Oryginalna kreacja Lewandowskiej zachwyciła fanów trenerki. W komentarzach zasypali ją komplementami. "Przepiękna bardzo", "Ale ładnie wyglądasz", "Boska", "Olśniewająca", "Aniu, każdego dnia wyglądasz piękniej" - zachwycali się obserwatorzy sportsmenki.

Anna Lewandowska doceniona przez dubajski portal

Anna Lewandowska z powodzeniem rozwija kolejne biznesy. Trenerka pomimo sukcesów nie osiada na laurach i stawia na ciągły rozwój. Sportsmenka nieustannie wspiera także karierę swojego męża. Jej starania doceniane są przez fanów na całym świecie. Ostatnio o Lewandowskiej napisał nawet jeden z dubajskich portali. "Przestrzeganie dobrej diety polski gwiazdor przypisuje swojej żonie Annie, która jest doświadczoną karateczką i zdobyła brązowy medal podczas mistrzostw świata. Anna specjalizowała się także w naukach o żywieniu i napisała kilka książek o diecie, z których jedną poświęciła specjalnie swojemu mężowi" - czytamy.