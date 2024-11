Deynn od wielu lat działa w sieci, specjalizując się jako influencerka sportowa. Dzięki wieloletniej działalności na profilach w mediach społecznościowych zyskała milionową społeczność. Jej mężem jest Daniel Majewski, który wraz z nią nagrywa relacje, w tym te z siłowni. Ostatnio para podzieliła się radosną nowiną. Deynn i Majewski spodziewają się dziecka! Influencerka, pomimo ciąży, nie zwolniła tempa i nadal intensywnie ćwiczy na siłowni. Fani nie są tym zachwyceni.

Deynn podnosi ciężary podczas ciąży. Położna wyznała, czy jest to zdrowe

Deynn dzieli się informacjami na temat ciąży w mediach społecznościowych. Influencerka opowiada fanom o swoich dolegliwościach i przejściach. Okazało się, że nie zaprzestała treningów. Przyznała, że wylało się na nią morze hejtu. "Oj, ile ja mam hejtu prywatnie za te ćwiczenia. Każda kobieta jest inna. Ja ćwiczę od dziesięciu lat... Oczywiście teraz ciężar w ogóle nie jest ciężki. Z głową można wszystko" - wyznała Deynn w sieci. Jej słowa zweryfikowała położna Natalia Barska w rozmowie z Plejadą. Czy kobiety w ciąży wciąż mogą ćwiczyć, nawet siłowo?

Jeżeli medycznie nie ma przeciwwskazań do takiego treningu, to ciąża nie jest przeszkodą. Oczywiście w przypadku kobiet, które nie podejmowały żadnej aktywności fizycznej przed ciążą i zaczęłyby takie treningi uprawiać, stwarza to pewne ryzyko dla ciała, bo nie zna ono takiego wysiłku

- mówiła specjalistka. Dodała, że wręcz zachęca się kobiety do tego, aby w trakcie ciąży nadal utrzymywały wysiłek fizyczny na takim samym poziomie, jak wcześniej. "Oczywiście pod warunkiem, że jest on bezpieczny" - podsumowała Natalia Barska.

Deynn i Majewski zdradzili płeć dziecka. Zrobili to w wyjątkowy sposób

Deynn i Daniel Majewski opublikowali wyjątkowy materiał w mediach społecznościowych. Para wstawiła filmik, na którym przygotowuje się do poznania płci swojego dziecka. Zrobiła to w kreatywny sposób. Influencerzy kupili specjalny tort w białym kolorze. W środku znajdował się kolor, który określił płeć ich pociechy. Stereotypowo kolor niebieski przypisuje się chłopcom, a różowy - dziewczynkom. Deynn i Majewski wykorzystali kieliszki, aby odkroić pierwszy kawałek ciasta. Po chwili wszystko było jasne. Para spodziewa się syna. "Tak cieszę się z waszego szczęścia!! Będziecie cudownymi rodzicami", "Ale to będzie szczęśliwy chłopak", "To będzie Majewski rozrabiaka, jak nic!" - pisali fani w komentarzach. ZOBACZ TEŻ: Deynn odsłoniła ciążowy brzuch. Odpowiedziała na zarzut "ratowania związku dzieckiem"