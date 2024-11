Uznany choreograf i utalentowana tancerka poznali się na castingu do "Tańca z gwiazdami". Agustin Egurrola był wówczas odpowiedzialny za oprawę taneczną formatu, a Nina Tyrka dołączyła do grona tancerzy show. Niedługo później ich relacja przestała być wyłącznie zawodowa. Przez pewien czas Egurrola i Tyrka stanowili jedną z najpopularniejszych par w show-biznesie, a w 2008 roku doczekali się córki, która otrzymała imię Carmen.

Jak dziś wygląda Carmen Egurrola? Agustin chwali się nią na Instagramie

Niedługo po przyjściu na świat córki Egurrola i Tyrka udzielili wspólnego wywiadu dla "Vivy!". Przyznali, że informacja o ciąży była dla nich niespodzianką. Choreograf zaznaczył, że bardzo ucieszył się z tej wiadomości. Podkreślił także, że to on wybrał córce imię, nawiązujące do bohaterki opery Bizeta. - To jest imię niezwykłe. Chcę, żeby moja córka była jak Carmen. Wolną, silną, nietuzinkową osobą, która będzie miała w życiu swoje pasje - relacjonował. Agustin Egurrola i Nina Tyrka byli ze sobą w sumie siedem lat. Zaręczyli się, ale nie zdecydowali się na ślub. Związek pary nie przetrwał próby czasu i ostatecznie się rozstali.

Dziś choreograf układa sobie życie u boku Diany, którą poślubił w 2020 roku. Rok później para doczekała się syna Oscara. Egurrola jest bardzo aktywny na Instagramie, gdzie można podejrzeć także kadry z jego prywatnego życia. Jak wynika ze zdjęć, cały czas ma świetny kontakt z córką, a Carmen bardzo dobrze dogaduje się z żoną taty i przyrodnim bratem. 16-letnia córka choreografa niezwykle już wydoroślała i z dnia na dzień staje się coraz bardziej podobna do słynnej mamy.

Nina Tyrka zrezygnowała z tańca. Całkowicie zmieniła branżę

Niedługo po rozstaniu z Agustinem Egurrolą Nina Tyrka zniknęła z show-biznesu. Ostatni raz w "Tańcu z gwiazdami" można było oglądać ją w 2016 roku. Cztery lata później całkowicie zakończyła także swoją taneczną karierę. Gdy wybuchła pandemia, Tyrka zmieniła branżę i wraz z bratem otworzyła warzywniak na warszawskim Wilanowie. Pomysł na biznes był chyba strzałem w dziesiątkę, bo, jak możemy podejrzeć w Google'u, sklep funkcjonuje do dziś.