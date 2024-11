Jerzy Połomski był jedną z gwiazd czasów PRL-u. Kto przecież nie zna jego hitów "Bo z dziewczynami" czy też "Cała sala śpiewa z nami"? Jak to zwykle bywa, wielu interesowało się nie tylko twórczością piosenkarza, ale również jego życiem prywatnym. Prawda o jego fryzurze wyszła na jaw kilka lat przed jego śmiercią.

REKLAMA

Zobacz wideo Tatiana Okupnik wróciła do dawnej fryzury. "Krótkie włosy są dla mnie siłą"

Tajemnica włosów Jerzego Połomskiego. Wyjawił ją po wielu latach

Jerzy Połomski karierę zakończył w 2019 roku, gdy miał 86 lat. Wszystko przez problemy ze słuchem. Przez lata przypinano mu łatkę amanta, choć nigdy nie zdecydował się na trwały związek. To było powodem wielu spekulacji - szczególnie tych, które dotyczyły jego orientacji seksualnej. Artysta nigdy nie skomentował pogłosek. Emocje wzbudzała również... fryzura Połomskiego. W pewnym momencie stała się jego znakiem rozpoznawczym. Fani uważali, że to peruka. Po czasie piosenkarz postanowił wyznać prawdę. Zrobił to na kilka lat przed śmiercią. Okazało się, że wielbiciele mieli rację. "Ludzie mówili: "Ma perukę na głowie - co to jest za artysta?", a ja musiałem się trochę ratować" - opowiedział "Super Expressowi".

Bez peruki nie wychodziło mi jako amantowi, a głos miałem, właśnie jak amant

- wyjawił. "Nie robiło mi to żadnej różnicy, nie robiłem z tego sprawy, nigdy w sumie o tym nie mówiłem, teraz robię to po raz pierwszy" - podsumował. O sprawie wypowiedziała się dziennikarka muzyczna, Maria Szabłowska w rozmowie z magazynem "Pani". Wyznała, że Połomski bardzo dbał o wizerunek. Miał kompleksy przez rzadkie włosy i niski wzrost - dlatego nosił na scenie obcasy. Przed każdym występem dbał o makijaż i odpowiedzi ubiór.

Co stało się z majątkiem Jerzego Połomskiego?

Artysta odszedł 14 listopada 2022 roku. Piosenkarz nie miał ani żony, ani dzieci, więc kto był spadkobiercą? Okazuje się, że majątek przypadł jego menedżerce, Violetcie Lewandowskiej, co zdenerwowało bratanicę Połomskiego. Spisali umowę, w której Lewandowska zobowiązała się do opieki nad wokalistką. Jak wiadomo, Połomski ostatnie lata życia spędził w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Co się dzieje z apartamentem piosenkarza? Prawdę wyjawił jego sąsiad. - Od kiedy Jerzy wyprowadził się do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, jego mieszkanie stoi puste. Nikt w nim nie zamieszkał, ani nikt się w nim nie pojawił - stwierdził w rozmowie z "Super Expressem". ZOBACZ TEŻ: Miruć odkupił i wyremontował dom Jerzego Połomskiego. "Nie ma drzwi, są same okna"