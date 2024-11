Edyta Górniak 14 listopada świętuje 52. urodziny. Przy tej okazji sprawiła sobie i fanom prawdziwy prezent. Na rynku właśnie ukazał się jej nowy, pierwszy po 12 latach przerwy, album. "My Favourite Winter" to zestaw świątecznych standardów, ulubionych kolęd i miłosnych piosenek w orkiestrowych aranżacjach. Co ciekawe, w jednej z nich wokalistka pozwoliła sobie zmienić tekst Jacka Cygana.

REKLAMA

Zobacz wideo Krupa opowiedziała o swojej relacji z Górniak

Górniak wydała świąteczny album. Zmieniła tekst piosenki Cygana

Od lat wiadomo, że relacje Edyty Górniak z mamą nie należą do łatwych. Panie przez długie lata nie miały ze sobą kontaktu, chociaż później media rozpisywały się o odnowieniu relacji. Grażyna Górniak-Jasik wraz ze swoim mężem została zaproszona na występ córki podczas opolskiego festiwalu w 2017 roku. W późniejszych latach kontakty jednak znów się ochłodziły. Jak potwierdza nam osoba z otoczenia gwiazdy, obecnie matka i córka nie odzywają się do siebie. Pani Grażyna będzie być może zaskoczona, gdy usłyszy nową wersję piosenki "Pada śnieg", którą przed laty Edyta wyśpiewała w duecie z Krzysztofem Antkowiakiem. W oryginalnym wykonaniu piosenkarka śpiewała: "Mamo spójrz na świat, jak z bajki cały jest". Obecnie jednak zmieniła tekst piosenki, wspominając o synu: "Synku spójrz na świat...".

Świąteczny prezent od Edyty Górniak zbiera bardzo dobre recenzje

Nowy album Edyty Górniak z pewnością jest doskonałym prezentem pod choinkę dla wszystkich fanów wokalistki, którzy czekali na płytę od wielu lat. "My Favourite Winter" już zbiera dobre recenzje ze strony krytyków muzycznych. Swoją opinię wystawił także nasz redakcyjny kolega, dziennikarz muzyczny i show-biznesowy, Marcin Wolniak. - Edyta w świątecznej odsłonie brzmi doskonale. Bardzo to jest szlachetnie zaaranżowane i zaśpiewane. Największą siłą Edyty Górniak wcale nie jest jej skala głosu, bo śpiewanie to nie są zawody sportowe. Zawsze uważałem, że jej prawdziwym darem jest wyczucie frazy, ogromna czułość na dźwięki i zdolności interpretacyjne. Edyta w jazzowych, świątecznych standardach brzmi po prostu magicznie. Wszystko tu się zgadza. Będziemy często chcieli wracać świątecznie do tej płyty - napisał na Instagramie.