Rutkowski popija szampana w luksusowym samolocie, ale internautów zaskoczyło coś innego. Patrzą na jego paznokcie

Krzysztof Rutkowski jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w polskim show-biznesie. Pomimo iż wiele lat temu stracił licencję detektywa, nie narzeka na brak pracy. Celebryta uwielbia chwalić się w sieci luksusowym, pełnym przepychu życiem. Ostatnio opublikował na Instagramie relację z podróży do Dubaju. Rutkowski nie skorzystał oczywiście z tanich linii lotniczych. Detektyw bez licencji pochwalił się fotografią z samolotu, na której dzierży w ręku kieliszek szampana. Uwagę internautów przykuło jednak coś innego.

Krzysztof Rutkowski maluje paznokcie? Odpowiedział ciekawskiemu internaucie

Krzysztof Rutkowski opublikował niedawno na Instagramie zdjęcia z podróży do Dubaju. Nikogo chyba nie zaskoczyło, że fotografie ociekają luksusem. Detektyw bez licencji zapozował z kieliszkiem szampana, a także na tle samolotowego baru. Jak na niego przystało, nie zapomniał też o epatowaniu metkami i złotem. Aby efekt był bardziej gwiazdorski, celebryta założył też okulary przeciwsłoneczne, pomimo iż znajdował się w samolocie i rażące słońce prawdopodobnie nie stanowiło problemu. Na obserwatorach Rutkowskiego, przyzwyczajonych do jego stylu, nie zrobiło to jednak większego wrażenia. Zwrócili natomiast uwagę na coś innego - paznokcie detektywa bez licencji. "Krzysztof, ty malujesz paznokcie?" dopytywał jeden z internautów. Rutkowski szybko zaspokoił ciekawość fana. Zdjęcie paznokci byłego detektywa znajdziecie w naszej galerii.

Dobra odżywka na paznokciach nie jest zła

- odpisał żartobliwie.

Dawid Woliński ocenił styl Krzysztofa Rutkowskiego. "Wygląda jak islamski dyktator"

Ekstrawagancki styl Krzysztofa Rutkowskiego ma swoich zwolenników i przeciwników. Tych drugich jest chyba jednak zdecydowanie więcej. Do tego grona zalicza się także Dawid Woliński. Projektant bezlitośnie ocenił detektywa bez licencji. - Ja uważam, że przykładem bardzo źle ubranej osoby, jeżeli chodzi o zawód i to, z czym się powinien kojarzyć, jest dla mnie Rutkowski. (...) On wygląda jak taki islamski dyktator, któremu ktoś dał kartę rabatową i powiedział: "poproszę wszystko" - powiedział w programie Kuby Wojewódzkiego.