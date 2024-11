Marina jest dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych Polek ze sporymi dokonaniami muzycznymi na koncie. Zaczęła w bardzo młodym wieku - brała udział m.in. w programach "Szansa na sukces" czy "Droga do gwiazd". Wokalistka już wtedy otarła się o międzynarodową karierę. W 2003 roku, jako 14-latka, brała udział w preselekcjach do pierwszej w historii edycji konkursu Eurowizji Junior.

Marina brała udział w preselekcjach do Eurowizji Junior. Tak to wspomina

Historyczny, pierwszy konkurs Eurowizji dla dzieci odbył się 15 listopada 2003 roku w Kopenhadze. W eliminacjach brali udział wówczas m.in. Marta Moszczyńska, Sebastian Plewiński, a także Marina. Wokalistka wykonała wówczas utwór "Sen". Jak wspomina tamto wydarzenie? - Brałam udział w tym konkursie jako solistka, musiałam napisać piosenkę wtedy, a drugą piosenkę śpiewałam z zespołem Wigor. (...) Piosenka "Sen" była o miłości, ale co ja tam wiedziałam o miłości wtedy? - przyznała rozbawiona w rozmowie z Eską. Ostatecznie na pierwszej Eurowizji Junior Polskę reprezentowała Katarzyna Żurawik z piosenką "Coś mnie nosi". Utwór jednak nie spotkał się z przychylnym przyjęciem, a nasz kraj zajął ostatnie miejsce.

Polska na wiele lat zrezygnowała z Eurowizji Junior

W 2004 roku Polska również nie miała szczęścia na Eurowizji Junior, a nasza propozycja zajęła przedostatnie miejsce. Niepowodzenia sprawiły, że nasz kraj wycofał się z brania udziału w konkursie aż do 2016 roku. Wtedy Polskę reprezentowała Olivia Wieczorek z utworem "Nie zapomnij", plasując się na 11. miejscu. Rok później polska reprezentantka na Eurowizji Junior, Alicja Rega, z piosenką "Mój dom" zdobyła miejsce ósme. Na wielki sukces czekaliśmy do 2018 roku. To właśnie wtedy Roksana Węgiel z utworem "Anyone I Want to Be" zwyciężyła Eurowizję Junior. Rok później jej sukces powtórzyła Viki Gabor, która także wygrała konkurs dziecięcej Eurowizji. Gabor zwyciężyła z piosenką "Superhero" podczas edycji wydarzenia, która odbywała się w Gliwicach. W kolejnych latach bardzo duży sukces na konkursie odniosła Sara James w 2021 roku, gdy z piosenką "Somebody" uplasowała się na drugim miejscu.