Agata Duda w nowej garsonce. Stylista nie mógł się powstrzymać: Zupełnie niemodne

Agata Duda być może chciałaby być "polską Jackie O." albo chociaż drugą Jolantą Kwaśniewską, dlatego też rzadko pojawia się publicznie w tych samych stylizacjach. Pierwsza dama stara się eksperymentować z modą i stawia na różne fasony oraz kolory. Nie zawsze są to jednak trafione wybory. Tym razem małżonka prezydenta Dudy zapowiedziała ważną inicjatywę dla seniorów. My zwróciliśmy jednak uwagę na stylizację.

Zobacz wideo Mercedes o najlepiej ubranych Polkach. Ma radę dla prezydentowej

Stylista narzeka na garsonkę Dudy. "Tego typu połączenia kolorystyczne są już zupełnie niemodne"

Na profilu Agaty Dudy na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym prezydentowa zachęca seniorów do wzięcia udziału w IV edycji konkursu "Razem dla seniora". - Mam przyjemność już po raz czwarty zaprosić państwa do udziału w konkursie "Razem dla Seniorów". Cieszę się, że będę mogła kolejny raz poznać i uhonorować osoby, organizacje, instytucje i projekt, które wyróżniają się wartościowymi inicjatywami na rzecz osób starszych - powiedziała Agata Duda. Pierwsza dama do zdjęcia zapozowała w garsonce w różowym odcieniu.

O ocenę modowego wyboru Agaty Dudy poprosiliśmy modowego eksperta i stylistę fryzur, Michała Musiała. Znawca przyznał, że w stylizacji prezydentowej był potencjał, ale ostatecznie całość nie wypadła dobrze. - Prezydentowa zdecydowała się tym razem na jasnoróżową garsonkę. Kolor sam w sobie nie jest złym pomysłem, ale w połączeniu z czarnymi elementami nie prezentuje się dobrze. Tego typu połączenia kolorystyczne są już zupełnie niemodne. Stylizacja miała potencjał, aczkolwiek ostatecznie nie wypadła dobrze - stwierdził Michał Musiał.

Fryzura pierwszej damy też miała mankamenty. "Od dawna się tak nie czeszemy"

Ekspert zwrócił też uwagę na fryzurę pierwszej damy. Niestety także w tym przypadku nie był zachwycony. - Agata Duda po raz kolejny postawiła na typową dla siebie fryzurę. Mocno wylakierowaną formę o idealnym kształcie. Niestety, po raz kolejny była to wpadka. Od dawna się tak nie czeszemy. Teraz stawiamy na naturalność i czesane wiatrem fryzury - dodał Michał Musiał w rozmowie z Plotkiem.