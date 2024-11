Widzowie byli nim oburzeni. Zwycięzca "Milionerów" nawiązał do "banalnego" pytania za milion

"Milionerzy" od lat cieszą się sporym zainteresowaniem. Program prowadzony przez Huberta Urbańskiego przyciąga wielu, którzy chcą nie tylko przetestować swoją wiedzę, ale i zgarnąć główną nagrodę. W 750. odcinku teleturnieju udało się to panu Markowi, który został ósmym milionerem w historii polskiej edycji programu. Mieszkaniec Piaseczna, który na co dzień uczy fizyki w szkole podstawowej, pojawił się w "Dzień dobry TVN". Odniósł się do finałowego pytania. Wyjawił również, na co przeznaczy wygraną.

REKLAMA

Zobacz wideo Te pytania w "Milionerach" zaskoczyły uczestników

Został kolejnym milionerem. Tłumaczył się z ostatniego pytania

Po tym, jak pan Marek zwyciężył w programie, w sieci rozpoczęła się dyskusja. Internauci zarzucili, że pytanie za milion było zbyt proste. Jak ono brzmiało? "Budowa układu pokarmowego którego ze zwierząt świadczy o tym, że jest ono drapieżnikiem?". Odpowiedzi do wyboru: A. Lama, B. Koala, C. Panda, D. Sarna. Uczestnik wskazał C. Panda i zgarnął główną wygraną. Pojawił się w "Dzień dobry TVN" i postanowił odnieść się do finałowego pytania.

Początkowo mnie zastrzeliło to pytanie i miałem myśl taką, że trzeba zrezygnować. (...) Nie ma co w to iść

- mówił na antenie. - Później zacząłem sobie analizować te odpowiedzi i doszedłem do tego momentu, że zostały mi te dwie. Gdzieś tam te szufladki w głowie zaczęły się otwierać. Wiadomości, które tam w głowie były, zaczynały się pojawiać. Naprowadzały mnie na tę właściwą odpowiedź. Nie byłem jej w 100 proc. pewnych, powiedziałbym, że między 70 a 80 proc. Z drugiej strony, dotarłem już tak daleko, że albo wszystko, albo nic. Z jednej strony duże ryzyko, z drugiej strony chęć zakończenia tego z mocnym przytupem - stwierdził uczestnik w rozmowie z prowadzącymi program.

Na co pan Marek przeznaczy wygraną? Wyjawił sekret

Wielu często się zastanawia, na co przeznaczyłoby taką sumę. Marek Wojtuń już doskonale wie, co zrobi z milionem złotych, bo o to zapytali go gospodarze śniadaniówki. - Tak jak powiedziałem, będę chciał pewnie spłacić kredyt. Niedawno kupiłem mieszkanie. A to co zostanie? Jakaś inwestycja, żeby mieć na przyszłość jakiś zapas. I pewnie na podróże. Teraz Kanada jest w zasięgu ręki - opowiedział w "Dzień dobry TVN".