"Gladiator II". Bomba z ukochanym. Stylistka: Buty do wymiany

"Gladiator" Ridleya Scotta okazał się olbrzymim sukcesem finansowym i artystycznym. Film zdobył pięć statuetek Oscara, w tym za najlepszy film i jedyną, jak dotąd, nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej dla Russela Crowe. Reżyser długo kazał jednak czekać widzom na drugą część. "Gladiator II" wchodzi do kin po 24 latach od premiery pierwszej odsłony. Już teraz cieszy się jednak sporym zainteresowaniem. Nic więc dziwnego, że na premierowym pokazie w Muzeum Historii Polski zebrał się tłum gwiazd. My przyjrzeliśmy się wybranym stylizacjom.

Żmuda-Trzebiatowska w czarnym zestawie

Wśród gwiazd obecnych na premierze "Gladiatora II" wypatrzyliśmy m.in. Sylwię Bombę z partnerem, Martę Żmudę Trzebiatowską, Kubę Szmajkowskiego, Piotra Stramowskiego z partnerką, Bogusława Lindę z Lidią Popiel oraz Alicję Resich-Modlińską. O ocenę modowych wyborów gwiazd poprosiliśmy stylistkę Wiktorię Wolniak-Czupajło. - Marta Żmuda-Trzebiatowska postawiła na czarny zestaw składający się z żakietu i długiej, dopasowanej sukienki z lekkim wzorem. Do stylizacji dobrana jest mała, czarna torebka, która nadaje jej subtelnego akcentu. Całość wypadła klasycznie i elegancko, ale można by to odświeżyć, na przykład wybierając bardziej oryginalne buty. Żakiet wygląda dobrze, ale dla modnego akcentu można by postawić na oversize lub bardziej awangardowy krój - powiedziała Wiktoria Wolniak-Czupajło w rozmowie z Plotkiem.

Bomba poprawnie, ale niuanse zawiodły

Z kolei Sylwia Bomba zapozowała do zdjęć w obcisłej, granatowej sukience z półprzeźroczystymi rękawami. Sukienka zdecydowanie była dopasowana do wieczorowego wyjścia z ukochanym, ale stylistka miała pewne zastrzeżenia. - Stylizacja wygląda poprawnie. Dla bardziej współczesnego efektu warto by dodać kilka elementów, jak chociażby drobny dodatek w stylu glam, np. kopertówkę z metalicznym połyskiem. Zmiana butów na pewno byłaby tu wskazana - podkreśliła stylistka.

