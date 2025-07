Radosław Sikorski i Anne Applebaum są małżeństwem od 1992 roku. Para poznała się jeszcze w latach 80., gdy Sikorski pracował jako korespondent dla brytyjskiej prasy. Po pewnym czasie amerykańska dziennikarka zamieszkała w Polsce, a między parą narodziło się uczucie. Sikorski i Applebaum doczekali się dwóch synów - Aleksandra i Tadeusza. I choć polityk strzeże prywatności dzieci, kilkukrotnie wypowiadał się o nich publicznie w wywiadach.

Radosław Sikorski i jego synowie. Imiona nie są przypadkowe

Aleksander Kazimierz urodził się w Londynie, a Tadeusz Oktawian w Warszawie. Sikorski w wywiadzie dla "Strefy zdekomunizowanej" wyjaśnił, dlaczego wraz z ukochaną wybrał takie imiona dla synów. - Jego tata ma skłonności militarystyczne, więc skojarzenia z Aleksandrem Macedońskim też były nie bez znaczenia. Na drugie imię - po swoim pradziadku - ma Kazimierz - mówił. A później wyjaśniał, skąd czepiał inspiracje przy wyborze imion dla drugiego syna. - Natomiast Tadziu, warszawianin, otrzymał imię na cześć Kościuszki, ale także ze względu na skojarzenie z opowiadaniem Tomasza Manna "Śmierć w Wenecji". Zaraz na początku, gdy bohater przyjeżdża do Wenecji i jest na plaży na Lido, jakaś kobieta woła tam małego blondynka: "Tadziu, Tadziu!". To się bardzo mojej żonie spodobało. "Tadziu" kojarzy się jej z młodością, urodą i tajemniczością "Wschodu". Na drugie dałem mu Oktawian i, zgodnie z intencją, syn pasjonuje się historią Rzymu - przekazał polityk.

Od wczesnego dzieciństwa stawiał na rozwój dzieci - synowie Sikorskiego są dwujęzyczni. Jego zdaniem "dwujęzyczność przyczynia się do większej giętkości intelektualnej", dlatego chciał, aby potomkowie mówili po angielsku i po polsku. Aleksander interesuje się polityką, a Tadeusz służy w amerykańskiej armii. Zdecydowanie stronią od blasku fleszy. Rok temu młodszy z synów doczekał się zaszczytnego tytułu - podoficera w Cyber Corps, z czego Sikorski nie kryje dumy. Warto zaznaczyć, że obaj synowie polityka uczyli się w katolickiej szkole dla mężczyzn.

Radosław Sikorski był związany z gwiazdą "The Crown"

Radosław Sikorski przed laty związany był także ze znaną aktorką. Jego wybranką była Olivia Williams, dobrze znana fanom serialu "The Crown", gdzie wcielała się w postać Camilli. Jak relacjonowała aktorka na łamach "Vivy!", poznali się w czasie, gdy Sikorski mieszkał w Wielkiej Brytanii. I choć połączyła ich bardzo bliska relacja, on chciał wrócić do Polski, a ona chciała rozwijać swoją karierę na miejscu. Z medialnych doniesień wynika, że Sikorski i Williams rozstali się w dobrych relacjach i długo po rozstaniu utrzymywali ze sobą kontakt.