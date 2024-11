Monika Olejnik często zadaje politykom niewygodne pytania i oczekuje na nie szczerych odpowiedzi. W rozmowie z Radosławem Sikorskim poruszyła kwestię pochodzenia jego żony. Prowadząca przytoczyła fragment publikacji Gazety.pl, gdzie wspomniano o zasłyszanej opinii w KO. "Poza tym, jak można usłyszeć już zupełnie 'na offie' w KO, w naszym społeczeństwie dobrą rekomendacją nie jest pochodzenie Applebaum" - tak brzmi fragment artykułu. Olejnik chciała, aby Sikorski odniósł się do tego stwierdzenia. Polityk po krótkiej odpowiedzi opuścił studio, nim program oficjalnie zszedł z anteny.

Karolina Korwin Piotrowska obejrzała wywiad Sikorskiego. Za kim się opowiada?

Zdania na temat tej sytuacji są mocno podzielone. Choć Monika Olejnik szybko przeprosiła za zajście, wielu widzów nie kupiło jej tłumaczeń. O zdanie w sprawie poprosiliśmy Karolinę Korwin Piotrowską. Dziennikarka zdecydowanie staje po stronie Olejnik. Korwin Piotrowska w rozmowie z nami podkreśliła, że prowadząca miała prawo zadać tego typu pytanie, ponieważ powoływała się na cytat, w którym padła pewna teza. - To pytanie pojawia się w sieci. Jeśli jednak ktoś jest przewrażliwiony, to wychodzi ze studia - skomentowała.

Reakcja przesadzona, ale tak, być może, przegrywa się szansę na bycie prezydentem. Bo ten wie, że trzeba zagryźć zęby i pokazać klasę, a nie emocje

- dodała Karolina Korwin Piotrowska.

Monika Olejnik nie zamyka tematu. Zareagowała na zachowanie Sikorskiego

Medialna burza po wywiadzie skłoniła dziennikarkę do wyjaśnień. "Uważałam, że minister powinien mieć możliwość się do nich odnieść, co też zrobił w "Kropce nad i". Przepraszam państwa, wszystkich moich widzów - jeśli nie byłam dość precyzyjna i dobitna. Nie były moją intencją żadne insynuacje, podobnie jak minister Sikorski uważam, że Polska to nie jest kraj antysemitów!" - przekazała na Instagramie. Wielu nie zgadza się z Olejnik. Sama zainteresowana postanowiła jeszcze raz odnieść się do sprawy. Pokazała swoje zdjęcie w bluzce z napisem "Love". Postanowiła zacytować wiersz Adama Zagajewskiego "Spróbuj opiewać okaleczony świat". "Widziałeś uchodźców, którzy szli donikąd/ słyszałeś oprawców, którzy radośnie śpiewali/ Powinieneś opiewać okaleczony świat/ Pamiętaj o chwilach, kiedy byliście razem" -czytamy. Nie zabrakło przy tym wyraźnych hashtagów: #kultura #StopPrzemocy #StopAgresji #StopHejt #wolnemedia #monikaolejnik #kropkanadi.