Radosław Sikorski od lat jest związany ze sceną polityczną. Ostatnio okazało się, że jego aspiracje są znacznie wyższe i chce stanąć do walki o urząd prezydenta. Najpierw jednak, według obecnych doniesień, prawdopodobnie czekają go prawybory Koalicji Obywatelskiej, podczas których okaże się, czy to on, czy jego rywal Rafał Trzaskowski dostanie szansę na zostanie głową państwa. W związku z tym coraz głośniej zrobiło się także o rodzinie Radosława Sikorskiego, a on sam chętnie przyjmuje zaproszenia do różnych programów telewizyjnych.

Kim jest żona Radosława Sikorskiego?

Anne Applebaum urodziła się w Waszyngtonie w 1964 roku, w rodzinie żydowskiego pochodzenia, do czego nawiązała Monika Olejnik w swoim programie. Studiowała m.in. na Yale, a przed przeprowadzką do Warszawy uczyła się na Uniwersytecie Oksfordzkim (w tym samym czasie co Sikorski, ale nie spotkali się wtedy). Brała udział w wielu wydarzeniach politycznych, które relacjonowała. Jako korespondentka opublikowała wiele artykułów, była autorką kolumn poświęconym sprawom zagranicznym. Za swoje działania była wielokrotnie nagradzana. W 2004 roku to do niej trafiło jedno z najważniejszych wyróżnień- otrzymała bowiem Nagrodę Pulitzera za książkę "Gułag" w kategorii General Nonfiction.

Radosław Sikorski i Anne Applebaum pobrali się w 1992 roku, a poznali kilka lat wcześniej, gdy ona była amerykańską korespondentką w Warszawie. Dziennikarka od 1988 roku pracowała w naszym kraju na zlecenie tygodnika "The Economist". Właśnie wtedy jeden z redaktorów doradził Sikorskiemu, by ją odwiedził. Przybył do jej mieszkania ze swoją ówczesną dziewczyną, którą była Olivia Williams. We trójkę mieli wybrać się do Kazimierza, ale wtedy okazało się, że aktorka zachorowała. Uczucie między Sikorskim a Applebaum nie wybuchło od razu. Na początku łączyły ich relacje zawodowe, wymieniali listy i faksy. Zbliżyły ich wydarzenia związane z upadkiem Muru Berlińskiego. W międzyczasie jego związek się rozpadł, i Radosław Sikorski skupił się na rozwijaniu nowej znajomości.