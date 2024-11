Maciej Pela stanowczo dementuje komentarz o samotności. "W sercu mam..."

Maciej Pela jest obecnie na językach. Nie da się ukryć, że jego rozstanie z Agnieszką Kaczorowską wzbudza spore emocje, a (jeszcze) małżonkowie sami podkręcają atmosferę. Choć wcześniej zarzekali się, że będą w tej sprawie milczeć ze względu na dobro dzieci. W sieci pojawiło się zdjęcie z wypadu tancerza ze znajomymi.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakim tatą jest Tomasz Włosok? "Nie chce, żeby córka traktowała mnie jak figurę"

Maciej Pela spotkał się z Mają Hyży. Tancerz zareagował na komentarz o "klubie samotnych serc"

Maciej Pela wzbudził spore emocje, gdy udzielił wywiadu w "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedział więcej o rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską. Była to jego odpowiedź na wizytę żony w programie Kuby Wojewódzkiego, która potwierdziła w show, że nie są już razem. Ze względu na głośne rozstanie, tancerz może liczyć na spore zasięgi w sieci oraz wsparcie ze strony celebrytów. Pela wybrał się na spotkanie ze znajomymi. Wśród nich była Maja Hyży. Jedna z internautek postanowiła zapytać o sprawy związkowe. "Czy to klub samotnych serc?" - czytamy pod postem. Hyży odpisała: "nic mi o tym nie wiadomo". Pela również nie pozostał obojętny na te słowa. "Ja w sercu mam dwie cudowne istoty. Nie ma samotności" - napisał w odpowiedzi na słowa obserwatorki, nawiązując do córek.

Telewizja Republika wyśmiała rozstanie Peli i Kaczorowskiej. Prowadzący nie gryzł się w język

Podczas porannego pasma w TV Republika wspomniano o rozstaniu Peli i Kaczorowskiej w ramach segmentu "Wtoreczek ploteczek". Prowadzący "#Wstajemy" wcale się nie hamował. Wypomniał też łzy tancerza. - Zażenowany się czułem, to wam powiem. Tak jak im nie wyszło w związku, tak im też nie wyszło w tej umowie, że nie mówimy o sobie. Poza tym nie wyobrażam sobie siebie w takiej sytuacji, że po takim rozstaniu idę, opowiadam o tym publicznie i jeszcze do tego - moim zdaniem - udaję wzruszenie. Ja w takie wzruszenia nie wierzę, bo jak coś przeżywasz wewnątrz, to po takim czasie już to przeżyłeś, już masz to w sobie. (...) Ja w to nie wierzę po prostu - stwierdził na antenie.