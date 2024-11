Hejterzy dopadli Dodę pod nagraniem z treningu. Ale im odpowiedziała!

Doda od małego dziecka fascynuje się sportem. Piosenkarka nie ukrywa, że sporą zasługę miał w tym jej ojciec. Sam Rabczewski zdradził w jednym z wywiadów, że dopóki Doda nie zdecydowała się na karierę, myślał, że poświęci się lekkoatletyce. "Szczerze na to liczyłem i patrzyłem dalekowzrocznie. Miałem rozpisane plany treningowe aż do lekkoaltetycznych mistrzostw świata, w których miała wystartować jako 18-latka" - tłumaczył "Super Expressowi". Choć Doda poświęciła się muzyce, to sport wciąż jest dla niej bardzo ważny. Ostatnio pochwaliła się efektami ciężkich treningów.

Doda pozuje w lustrze po treningu. Fani zwrócili jej uwagę

Doda musi naprawdę intensywnie pracować, by mieć taką sylwetkę. "Każda godzina treningu wydłuża życie o trzy godziny" - pisała w niedawnej relacją z siłowni. Pod nagraniem pojawiło się sporo komentarzy od "zmartwionych" internautów. Doda nie wydaje się przejmować ich komentarzami. W końcu najważniejsze jest to, że sama dobrze czuje się w swoim ciele. Wokalistka postanowiła odpowiedzieć na jeden wybrany komentarz. "Zrobiłaś się żylasta, mało kobieca, trenujesz kulturystykę?" - dopytywała internautka. "Tak, po tatusiu" - skwitowała krótko Doda. Fragmenty nagrania znajdziesz w naszej galerii.

Czy Doda żałuje, że nie związała swojego życia ze sportem?

Jakiś czas temu piosenkarka odwiedziła Kanał Sportowy, gdzie opowiadała o swoich przemyśleniach dotyczących kariery. Okazuje się, że Doda czasem rozmyśla nad tym, jak jej życie wyglądałoby, gdyby była sportowcem. - Czasami żałuję, że nie zostałam w świecie sportu. (...) Skupiłabym się tylko na swoich wynikach, dyscyplinie, a nie na pyskówkach i odpieraniu ataków. (...) Medal, który dostajesz czy wynik, który robisz, jest niezaprzeczalny, natomiast obojętnie jak dobrze zaśpiewasz, to znajdzie się tysiąc innych osób, które to podważą. W przypadku sportowca wynik po prostu mówi sam za siebie - tłumaczyła. ZOBACZ TEŻ: Doda przeżyła chwile grozy. Teraz zwróciła się do fanów