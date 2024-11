Magdalena Narożna jest bez wątpienia jedną z największych gwiazd sceny disco polo. Jakiś czas temu piosenkarka postanowiła sprawdzić, jak radzi sobie z innymi gatunkami muzycznymi i wystąpiła w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Wokalistka słynie też z nietuzinkowego ubioru. Jej kreacje zazwyczaj przyciągają uwagę. Czy oznacza to jednak, że jest ikoną stylu? Stylista nie ma wątpliwości. Gwiazda disco polo raczej nie będzie zachwycona jego opinią.

Stylista ocenia Magdalenę Narożną. "Jej stylizacje są fatalnie dobrane"

Stylu ubierania Magdaleny Narożnej z pewnością nie można nazwać zachowawczym. Wokalistka uwielbia kolory, błysk i ultrakrótkie kroje, niekiedy nawet wszystko naraz. Niejednokrotnie mogliśmy ją widywać w dość przesadzonych kreacjach, które można było określić jako kiczowate. Czasami jednak mniej znaczy lepiej. Projektant Daniel Jacob Dali zdaje się również hołdować tej zasadzie. W rozmowie z Show News negatywnie ocenił styl gwiazdy disco polo.

Magdalena Narożna nosi dwie korony! Jest królową disco polo, ale również i modowego kiczu. Jej stylizacje są fatalnie dobrane nie tylko kolorystycznie. (...) Wszystko wygląda jak z lokalnego bazaru i bardzo tandetnie

- stwierdził stylista.

Modowy ekspert ma radę dla Magdaleny Narożnej. "Po prostu się przebiera"

Daniel Jacob Dali nie poprzestał jednak jedynie na krytyce. Modowy ekspert wie, co Magdalena Narożna powinna zrobić, by wyglądać, jego zdaniem, znacznie lepiej. Projektant twierdzi, że wokalistka powinna odnaleźć swój styl i trzymać się go. Uważa również, że powinna zachować odrobinę ekstrawagancji, która idealnie koresponduje z wykonywaną przez nią muzyką. "Magda jest kolejną polską piosenkarką, która po prostu się przebiera, a nie ubiera. I te przebrania oczywiście są fatalne. (...) Radziłbym skupić się na jednym stylu i na bardziej ekstrawaganckich stylizacjach, co szłoby w parze z jej muzyczną karierą" - podsumował stylista.