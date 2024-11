Małgorzata Pieczyńska dała się poznać jako utalentowana aktorka. Od czterech dekad kobieta jest w związku z Gabrielem Wróblewskim. Mało kto pamięta, że lata temu była żoną innego mężczyzny. Gdy miała zaledwie 18 lat, wyszła za starszego o cztery lata znajomego z branży - Andrzeja Pieczyńskiego. Ich relacja wytrzymała sześć lat. "Oboje byliśmy bardzo młodzi i impulsywni, pojawiały się konflikty i kłótnie, ale walczyliśmy o nasz związek" - mówiła w "Życiu na gorąco". Ostatecznie relacja rozpadła się w niezwykle przykry sposób. Pieczyński dopuścił się zdrady.

Małgorzata Pieczyńska przyłapała ukochanego na zdradzie. Liczyła, że się zmieni

Małgorzata Pieczyńska przyznała, że szybko wyszło na jaw, że małżeństwo z Andrzejem Pieczyńskim nie było dobrą decyzją. Z czasem para przestała się dogadywać. Oliwy do ognia dolały zdrady aktora. Tuż przed szóstą rocznicą ślubu mężczyzna przyprowadził do domu... inną kobietę. Przedstawił ją jako swoją nową narzeczoną. Pieczyńska chciała walczyć o związek z ukochanym. Zrozumiała jednak, że lepiej zakończyć relację i szukać szczęścia gdzieś indziej. "Bardzo chciałam ratować ten związek, bo wierzyłam, że mąż się zmieni... Ale ostatecznie uznałam, że łatwiej zmienić męża niż jego trudny charakter" - podkreślała aktorka na łamach "Świata Kobiety".

Małgorzata Pieczyńska znalazła miłość. Jest związana z Gabrielem Wróblewskim od czterech dekad

Po zakończeniu małżeństwa z Andrzejem Pieczyńskim aktorka trafiła na Gabriela Wróblewskiego. Para poznała się podczas pokazu filmu "Jezioro Bodeńskie". Szybko się w sobie zakochała i stanęła na ślubnym kobiercu. Pieczyńska dla męża wyjechała do Sztokholmu. Jej relacja z Wróblewskim trwa do dziś. Pomimo wielu przeciwności losu, takich jak odległość, aktorka jest naprawdę szczęśliwa. "Mój mąż mówi, że 'miłość na odległość to triumf wyobraźni nad rzeczywistością'. Myślę, że taka miłość na odległość, bo Gabryś jest bardzo dużo w Szwecji, ja trochę więcej w Polsce, zmusza do takiego wyjątkowego skupienia. My bardzo dużo rozmawiamy przez telefon, jeżeli nie jesteśmy razem, ale też coś takiego jest, że wtedy tak wsłuchujemy się bardzo" - podkreślała Małgorzata Pieczyńska w rozmowie z Shownews.pl.