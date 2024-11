Joanna Kryńska to dziennikarka stacji TVN24, która niedawno opowiadała o swoich zmaganiach z guzem mózgu. Wykryto go u niej na początku marca podczas rezonansu magnetycznego i lekarze poinformowali, że konieczna jest natychmiastowa operacja. Kryńska poinformowała, że guz był ulokowany pół milimetra od aparatu mowy. Zabieg się udał, a dziennikarka podczas letniego wydania "Dzień dobry TVN" powiedziała, że wraca do sił. W programie towarzyszył jej partner, dziennikarz sportowy Grzegorz "Gabor" Jędrzejewski, znany z programu "TrunoKozak" emitowanego na kanale Canal+ Sport. Para od 2022 jest narzeczeństwem. - Jak Asia wyszła z badania, to osunęła mi się na ręce, prawie zemdlała. Początkowo, jak wyszła i płakała, to byłem autentycznie przekonany, że płacze ze szczęścia, że jednak wszystko jest okej. (...) Jak tylko powiedziała mi, co jest przyczyną bólu, jedną ręką ją trzymałem, a drugą sprawdziłem w internecie, z czym mamy do czynienia. (...) Wytyczyliśmy plan i się go trzymaliśmy - wyznał poruszony. Jędrzejewski dzielnie wspierał partnerkę w najtrudniejszych momentach. Para właśnie stanęła na ślubnym kobiercu i w sieci podzieliła się zdjęciami z tego wyjątkowego wydarzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Czesław Mozil o weselu za dwa tysiące. Z czego zrezygnował?

Joanna Kryńska jest już po ślubie. Dziennikarka TVN24 opublikowała zdjęcia z ceremonii

Joanna Kryńska już od prawie dwudziestu lat jest związana ze stacją TVN24. 12 lipca po operacji usunięcia guza mózgu dziennikarka wróciła do pracy. - Przyznam szczerze, że miałem gęsią skórkę. To nie jest tak, że faceci nie płaczą. Zdarzyło się uronić łzę w różnych momentach. To był piękny wstęp, piękna klamra - wspominał jej ukochany w programie "Dzień dobry wakacje". Para właśnie stanęła na ślubnym kobiercu. Ceremonia ślubna odbyła się w jednym z hoteli w Świerardowie-Zdroju. Kryńska miała na sobie prostą suknię na ramiączkach bogato zdobioną aplikacjami z małych koralików. Pan młody zdecydował się na garnitur w odcieniach szarości. "Miłość" - dodała para w opisie serii zdjęć, które opublikowała na Instagramie.

Joanna Kryńska zasypana gratulacjami. "Niech będzie pięknie"

Pod zdjęciami pary opublikowanymi w sieci posypały się gratulacje od widzów, ale także od licznych znajomych z show-biznesu. "Kryniu! Jak tu pięknie!!! Gratulacje" - napisała Ewa Chodakowska. "Kochani, gratulacje! Bądźcie szczęśliwi" - dodała Beata Tadla. "Ha! Ale się cieszę! Kryniu kochana, niech będzie pięknie!" - napisała Anita Werner. "Gratulacje kochani, niekończącej się miłości" - dorzuciła Paulina Krupińska.