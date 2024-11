Joanna Opozda lubi przełamywać tabu. Nikogo nie powinno więc dziwić, że właśnie wróciła w nowym wywiadzie do czasów, gdy nosiła pod sercem swoje pierwsze dziecko. Aktorka nie zamierza jednak koloryzować bycia matką, jak ma w zwyczaju wiele gwiazd. I podzieliła się właśnie trudnymi momentami z ciąży. - Macierzyństwo to nie tylko piękne chwile - stwierdziła bez ogródek w nowej w rozmowie z magazynem "Man" i kontynuowała temat.

REKLAMA

Zobacz wideo Opozda o alimenciarzach

Joanna Opozda o ciąży

Joanna Opozda została matką Vincenta w 2022 roku. Niedługo po narodzinach chłopca aktorka wyznała, że rozstała się z jego ojcem, czyli Antonim Królikowskim. Teraz opowiedziała, jak się czuła, będąc w ciąży. Okazuje się, że tamte dziewięć miesięcy było dla niej niezwykle trudne. - Często jesteśmy zmęczone, rozchwiane emocjonalnie. Moja ciąża była niezwykle trudna. Praktycznie od samego początku do ostatnich chwil chorowałam na niepowściągliwe wymioty ciężarnych. całymi dniami leżałam w łóżku z miską, kilka razy byłam na patologii ciąży - dodała celebrytka.

Joanna Opozda odpowiada Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej

Aktorka od niedawna walczy w sądzie z babcią swojego dziecka, która chce zabezpieczyć z nim kontakty. Nie ma niestety w tej sprawie nic dobrego do powiedzenia. "Niestety sprawa sądowa, którą Małgorzata Królikowska wniosła, wydaje się być jedynie próbą medialnej pokazówki. Publicznie próbuje kreować się na troskliwą babcię, podczas gdy prywatnie przez dwa lata nie wykazywała żadnej inicjatywy, by spotkać się z Vincentem. Ta cała sytuacja to wyłącznie PR-owa zagrywka, a nie autentyczna troska o wnuka" - stwierdziła Opozda w oświadczeniu na Instagramie. Przypomnijmy, że pierwsza rozprawa w sądzie w tej sprawie odbyła się 1 października 2024 roku. Nie pojawił się na niej ojciec dziecka, Antoni Królikowski. W tym samym dniu urodziła się jego córka Jadwiga, której mamą jest partnerka aktora prawniczka Izabela Banaś. Kolejna rozprawa została wyznaczona na 3 grudnia 2024 roku. Nie ma jednak pewności, że wtedy sąd wyda wyrok.