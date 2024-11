Natalia Niemen ma ostatnio wyjątkowo trudny czas. Wokalistka niedawno żaliła się na problemy ze zdrowiem. W październiku musiała odwołać koncert, bo nie była w stanie wydobyć z siebie żadnego dźwięku. "Przepraszam wszystkich, którzy czekają na mój dzisiejszy koncert w Redzikowie. Niestety, z powodu kolejnego aktu załamania zdrowotnego, nie dojadę do was. Bardzo mi przykro" - napisała w mediach społecznościowych. Jak się okazuje, wokalistka właśnie odwołała planowaną premierę teledysku. Podkreśliła, że potrzebuje trochę czasu na regenerację i dojście do siebie.

Natalia Niemen odwołuje premierę teledysku. "Nie wolno mi wykonywać nieprzemyślanych ruchów"

Natalia Niemen opublikowała obszerny wpis na Facebooku, gdzie poinformowała, że przez problemy zdrowotne jest zmuszona przełożyć planowaną premierę teledysku. "Z powodu zmagań zdrowotnych i przywołania mnie przez dobrego Boga do ukochania siebie w całej rozciągłości jestem zmuszona przesunąć premierę teledysku do mojego singla "Przełknij to" na styczeń 2025" - napisała. Wokalistka wyjawiła, że ma problemy nie tylko ze zdrowiem, ale wiele jej obszarów życia "runęło" i potrzebuje czas na odbudowę i regenerację. Niemen zaznaczyła, że priorytetem jest dla niej nie tylko troska o samą siebie, ale także jakość. "Gdy w końcu jestem przy sobie i mogę realizować cały swój potencjał, nie wolno mi wykonać szybkich i nieprzemyślanych ruchów" - dodała. Artystka wspomniała także o teledysku.

Jest piękny, przekaz utworu głęboko docierający do wielu z was, którzyście tę piosenkę słyszeli. Mamy już wszystko gotowe, ale pani artystka musi być w pełni sił, żeby wam tę muzykę, słowo i obraz soczyście i z energią, zapromować. Liczę na wasze zrozumienie

- podsumowała Natalia Niemen.

Fani wspierają Natalię Niemen. "Zaopiekuj się sobą tak długo, jak potrzebujesz"

W komentarzach pod wpisem Natalii Niemen posypały się słowa wsparcia od fanów, którzy przekazali, że są cierpliwi i pełni wyrozumiałości. "Zaopiekuj się sobą Natalio tak długo jak potrzebujesz. Przesyłam dobre myśli!", "Warto się zająć sobą... na spokojnie. Zdrówka i wszystko w swoim czasie", "Będziemy czekać. Życie byłoby zbyt banalne gdyby można było wszystko przewidzieć albo wszystko zrealizować, to co planujemy. Życie jest nieprzewidywalne i żeby twoja twórczość była jeszcze bliżej prawdy, a nie lukru trzeba uzbroić się w cierpliwość" - czytamy w komentarzach.