Michał Malitowski zdobył największą popularność dzięki angażowi w "Tańcu z gwiazdami". Przez łącznie 12 edycji oceniał występy celebrytów. Wcześniej mogliśmy go zobaczyć w jury programu "Got to Dance. Tylko taniec" oraz później w "World of Dance Polska". Obecnie zajmuje się edukacją - można wziąć udział w jego kursach tanecznych. Malitowski pochwalił się, że na świecie pojawił się jego drugi potomek. Tancerz doczekał się syna.

Michał Malitowski pochwalił się nowym członkiem rodziny. Ma syna!

Na początku 2020 roku Malitowski zdecydował się na ślub z Yuliyą Phillips - australijską tancerką ukraińskiego pochodzenia. Para doczekała się razem pierwszego potomka. Tancerz ma już jedno dziecko - córkę Lię Michele ze związku z Joanna Leunis. Dziewczynka urodziła się w 2016 roku. Celebryta podzielił się radosną informacją w mediach społecznościowych. W poście na Instagramie pochwalił się najważniejszymi informacjami. Jak wyjawił, syn ma dwa imiona - Mason Michael. Urodził się 8 listopada w Perth w Australii. Nie obyło się bez uroczego ujęcia najmłodszego członka rodziny.

On tu jest! Czuję się błogosławiony. Jestem z ciebie bardzo dumny, mamo!

- napisał Malitowski, oznaczając w poście swoją żonę.

Fani byli zawiedzeni, gdy ogłoszono, że Malitowski żegna się z "Tańcem z gwiazdami"

Obecnie w jury "Tańca z gwiazdami" zasiadają Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda oraz Rafał Maserak - i tak już od dwóch edycji. Wcześniej w tej roli, jak już wspominaliśmy, sprawdzał się Michał Malitowski. "Kochani. Chciałbym z całego serca podziękować wam za te wszystkie lata spędzone razem. Nie będę częścią programu 'Taniec z Gwiazdami' w najbliższym czasie. Uwielbiam ten program i mam nadzieję, że odniesie on sukces w nowej formie. Dla mnie już czas. Wystarczy" - przekazał w sieci Malitowski. "W roli jurora nie zobaczymy Michała Malitowskiego, który żegna się z programem. Michał, dziękujemy za dwanaście wyjątkowych edycji. Życzymy samych sukcesów, nie tylko tych tanecznych" - czytamy w oświadczeniu produkcji programu. Fani nie kryli z tego powodu żalu. "Ech, mój ulubiony juror", "Bardzo szkoda, że już go nie będzie, byłeś porządnym jurorem", "Buu, szkoda!" - pisali w komentarzach pod postem na Instagramie.