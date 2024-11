Agnieszka i Piotr Głowaccy stanowią jedną z drużyn w programie "Azja Express". Popularność małżeństwa wystrzeliła w górę po udziale w show. Mało kto wie jednak, jaka jest historia zakochanych. Poznali się jeszcze w czasach studenckich. Po długim czasie para zakochała się w sobie i zdecydowała się na związek. Agnieszka i Piotr Głowaccy stanęli na ślubnym kobiercu w 2012 roku. Ponad dekadę później w mediach społecznościowych pojawiły się ślubne fotografie małżeństwa.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Krupa o rozwodzie z Douglasem. Robili wszystko, aby zostać przyjaciółmi

Kolejne zdjęcia ślubne Agnieszki i Piotra Głowackich trafiły do sieci. Tylko spójrzcie!

Niedawno pisaliśmy o tym, że sesja ślubna Agnieszki i Piotra Głowackich trafiła do mediów społecznościowych. To jednak nie wszystko. W sieci pojawiły się kolejne fotografie z wyjątkowego dnia pary. Fani mogli zatem zobaczyć kreacje Głowackich. Piotr pozował w klasycznym, czarnym garniturze. Okazało się, że jego ukochana miała niezwykłą stylizację, której fani nie byli w stanie zobaczyć na poprzednich ujęciach. Teraz wyszło na jaw, że Agnieszka Głowacka wybrała sukienkę w stylu "księżniczki". Kobieta połączyła koronkową górę z rozkloszowanym, tiulowym dołem. Fani nie kryli zachwytu. "To aktualnie moja ulubiona para show-biznesu. Piękni wtedy, piękni i autentyczni dziś!" - napisała jedna z internautek. A wy jak oceniacie stylizacje ślubne?

Agnieszka i Piotr Głowaccy planowali rozwód? Tak twierdzili fani "Azji Express"

Agnieszka i Piotr Głowaccy dali się poznać jako wybuchowy duet podczas trudnych zadań w "Azji Express". Zauważyli to też fani programu, którzy w mediach społecznościowych zaczęli spekulować na temat potencjalnego rozstania pary. Agnieszka Głowacka w "Dzień dobry TVN" wyznała, że zupełnie nie przejmuje się negatywnymi komentarzami. Wręcz przeciwnie - bardzo ją bawią. - Ksywy z komentarzy, które nam się spodobały, to Caryca i Pantofelek. Teraz mamy nowość - Czilera i Cholera (...) Tego nie jest aż tak strasznie dużo, jak media zaczęły to promować. Tych komentarzy jest kilkadziesiąt i to są ciągle te same osoby, które komentują w kółko - mówiła. Rozwiała również wątpliwości na temat rozstania. - Nie rozwiedziemy się w najbliższym czasie - podsumowała. ZOBACZ TEŻ: Wojewódzki stwierdził, że Piotr Głowacki jest "nieszczęśliwy". Reakcja jego żony to hit