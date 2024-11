Skrzynecka zaszalała z kreacją na urodzinach męża. Na imprezie tłum gwiazd

Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki są małżeństwem od 2009 roku. Ich miłość kwitnie po dziś dzień, a jej owocem jest córka Alikia Ilia. Para też otacza opieką córkę kulturysty z poprzedniego związku, Paulę. Cała gromadka obchodziła huczne urodziny Łopuckiego, na których było sporo gości.

Katarzyna Skrzynecka obchodzi urodziny męża. "Z takim wspaniałym wsparciem można góry przenosić"

"Nasz kochany mąż, tata, przyjaciel 5 listopada skończył okrągłe 50 lat. Choć w swej promiennej witalności wygląda co najwyżej na 30! Czterokrotny sportowy mistrz świata i znając jego wytrwałość, będą kolejne zwycięstwa. Dla nas jest mistrzem rodzinnej miłości i przyjaźni" - napisała Skrzynecka w urodzinowym wpisie. "Dziękuję wszystkim, którzy pamiętaliście o Marcinowych urodzinach, niektórzy przylecieli specjalnie choćby z Hiszpanii, Austrii, a nawet z Chin, by 'odpalić' urodzinową niespodziankę" - dodała. Na zdjęciach widzimy między innymi Skrzynecką z Łopuckim, córkę pary i pasierbicę aktorki, a nawet Piotra Gąsowskiego, czyli wieloletniego przyjaciela rodziny. Na imprezie bawili się też inni goście ze świata show-biznesu: Hanna Śleszyńska, Piotr Zelt, Tomasz Drabek oraz Dariusz Wieteska.

Katarzyna Skrzynecka odstrzeliła się na imprezę Marcina Łopuckiego

Nie zabrakło złotych balonów i dekoracji, a sama Skrzynecka bardzo wyróżniała się na tle innych swoją kreacją. Miała pomarańczową sukienkę z dekoltem i rozcięciem na nogi, do której dopasowała wysokie szpilki. Całość uzupełniał ciemny pas w talii oraz rajstopy typu kabaretki. Jubilat z kolei postawił na granatową koszulę oraz eleganckie spodnie w kratkę. Do tego ciemne mokasyny. Córka pary wskoczyła w prostą sukienkę w odcieniu soczystego różu. W tym samym kolorze były też buty nastolatki. Starsza córka kulturysty, Paula, postawiła na klasykę. Na urodzinach ojca bawiła się w dopasowanej czarnej sukience i ciemnych kozakach. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.