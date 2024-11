Piotr Cyrwus zapisał się w pamięci milionów Polaków dzięki roli Ryszarda Lubicza w "Klanie". Aktor wcielał się w nieporadnego taksówkarza - nawołującego głównie dzieci do mycia rączek - w latach 1997-2012. W nowym wywiadzie wrócił do wątku swojego bohatera. Nie ukrywa, że cieszy się, że główny scenarzysta i producent serialu nie chciał go zatrzymać w nim na siłę. Przy okazji rozprawił się z pewnym mitem i zdradził, ile tak naprawdę w ostatnich latach swojego bytu w produkcji, udało mu się tam zarabiać. Żyć nie umierać...

REKLAMA

Zobacz wideo Izabela Trojanowska obrywała za "Klan"

Piotr Cyrwus o zarobkach w "Klanie"

Decyzja Piotra Cyrwusa o odejściu z "Klanu" długo w nim dojrzewała i była przemyślana. Nieprawdą jest jednak, że gdy poinformował produkcję o rozstaniu, dostał nagle podwyżkę, którą rzekomo pogardził. Ile zarabiał za miesiąc swojej pracy, która wymagała od niego kilka dni zdjęciowych? - Dziękuję panu Pawłowi Karpińskiemu, że mnie wysłuchał. Moje bolączki... Przygotowywałem się do tej rozmowy dwa lata. I nie zachęcił mnie - tak jak w jednej gazecie napisali - czternastoma tysiącami. Ja brałem jedenaście. Ale później jeden taksówkarz powiedział Jerzemu Treli, że te jedenaście tysięcy za miesiąc to jest za dużo. Pan Paweł Karpiński wysłuchał mnie i rozstaliśmy się w przyjaźni. Za to sobie cenię pana Pawła. Za to go szanuję - powiedział Cyrwus w internetowym programie "RAPtowne Rozmowy".

Jak zginął Rysiek w "Klanie"?

Śmierć Ryszarda Lubicza odbiła się w mediach szerokim echem. Przypomnijmy, że bohater Cyrwusa przed odejściem przebywał w szpitalu po przebytym zawale. Zmarł w wyniku szarpaniny ze złodziejami, podczas której upadł i uderzył głową o podłogę. - Oglądalność Klanu skoczyła przez uśmiercenie mojej postaci w serialu. Dlatego też wystąpiłem w "Wiadomościach", żeby mówić o śmierci Ryśka w "Klanie". To była rzecz bezprecedensowa, żeby żyjący aktor wspominał w serwisie informacyjnym o czymś takim - wyznał Piotr Cyrwus. Jego bohater ostatni raz pojawił się w 2235. odcinku serialu wyemitowanym przez TVP w lutym 2012 roku.