Donald Tusk pochwalił się zdjęciem z najstarszym wnukiem. Tego się nie spodziewał. "Mina bezcenna"

Donald Tusk jest rodzinną osobą. Zdecydowanie więcej sfery prywatnej widzimy u jego córki Katarzyny Tusk, ale premier na swoim Instagramie również dba o stały kontakt z odbiorcami i co pewien czas potrafi zaskoczyć postem. Jeszcze niedawno opublikował fotografię z wnuczkiem Mikołajem, od którego był nieco wyższy. Obecnie role odwróciły się. Premier jest niższy od najstarszego wnuka, co postanowił uwiecznić w kolejnej sesji zdjęciowej. Co za widok!

Donald Tusk w szoku z powodu wnuka. Obserwujący zwracają uwagę na minę

"Dziesięć miesięcy temu chwaliłem się tu podobnym zdjęciem, na którym byłem wciąż ciut wyższy od mojego najstarszego wnuka. Dzisiaj Mikołaj nie pozostawił mi już żadnych złudzeń. Jestem dumny jak paw, nawet jeśli mina mówi co innego" - napisał premier pod najnowszym zdjęciem. Ma na nim niezadowoloną minę, co nie umknęło uwadze internautów. "Wspaniale zdjęcie", "Mina bezcenna", "Mina rozwala", "Dziadek na medal", "Nowe pokolenie rośnie, nabiera nowego znaczenia", "Wielki chłopak, duma dziadka" - czytamy komentarze pod wpisem Tuska.

Donald Tusk co pewien czas zabiera głos na temat rodziny. Tak mówił o wnukach

Najwięcej treści na profilu Donalda Tuska dotyczy polityki, ale co pewien czas premier przemyca w nich trochę prywaty. Pokazuje dom, kadry ze świąt i innych familijnych chwil. Na jednej z manifestacji Tusk postanowił wspomnieć o wnukach i o tym, jak ważne dla niego są. - Ja też jestem dzisiaj z wami i będę każdego dnia. Noc i dzień, do dnia wyborów. Wszędzie z wami tam, gdzie będziemy bili się o wolną Polskę. O lepszą przyszłość dla Polaków - zaczął podczas słynnego marszu 4 czerwca 2023 roku. - Będę cały czas pamiętał, że robię to dla waszych Aguś, dla waszych Michałków. Dla mojej Lilki, Marysi, Mateuszka, Mikołaja, dla waszych dzieci, dla waszych wnuków. O to idzie ta walka. Po to dzisiaj maszerowaliśmy - wyznał premier, ujawniając tym samym imię drugiej córki Katarzyny Tusk, które przez długi czas było tajemnicą.