Tak mieszkają "polscy Kardashianowie". W domu Andziaks aż kipi luksusem. Wszędzie marmury

Andziaks zamieszkała z bliskimi w ogromnej rezydencji z ogrodem i basenem, którą chętnie pokazuje na swoim kanale na YouTube. Z racji codziennego pokazywania dóbr luksusowych w sieci, opowiadania o swojej codzienności i prywacie, wielu nazywa rodzinę Andziaks "polskimi Kardashianami". W jej prestiżowym wnętrzu nie było miejsca na przypadek - każdy element domu został dobrany z najwyższą starannością. Dom Andziaks służy jej nie tylko do odpoczynku, ale i do prowadzenia biznesu, ponieważ to właśnie w tej przestrzeni nagrywa filmy dla milionowej społeczności. Zobaczcie, jak się urządziła.

Andziaks ma salon jak z amerykańskich filmów. Z niego widać słynny ogród z basenem

Zacznijmy od otwartego salonu, w którym dominuje szarość, biel i czerń. Do narożnej kanapy influencerka dopasowała designerskie poduszki, marmurowy stolik kawowy, szafkę pod telewizorem i stół w tym samym stylu. Ten kącik służy głównie do relaksu z bliskimi przy telewizorze. W każdym kącie widzimy estetyczne dodatki związane z aktualną porą roku - z racji jesieni mogliśmy zauważyć srebrne dynie. W wielu miejscach Andziaks umieściła świeczki ze swojego sklepu, które tworzą niepowtarzalny klimat. Z salonu widać kawałek ogrodu przepełnionego zielenią i charakterystycznymi palmami. Jego kluczowym elementem jest oczywiście duży basen, nad którym odbywają się imprezy w sezonie letnim.

Łazienki w domu Andziaks również zostały wykonane z dodatkiem marmurowych płyt. Dominuje w nich wysoka estetyka i czarne elementy. W jednej z nich znajdziemy mały prysznic, a w drugiej dużą wannę okutą czarno-białym marmurem.

Sypialnie w domu Andziaks. Córka czuje się jak w bajce

Zacznijmy od sypialni małej Charlotte. Córka Andziaks i Luki może liczyć na iście królewskie warunki. W jej pokoju jest łóżko z różowymi, króliczymi uszami. Obok niego są białe szafki nocne i podświetlana szafa. Królestwo Charlotte zostało urządzone głównie w kolorze białym i różowym. To wnętrze idealnie pasuje do całej rezydencji. Jak z kolei wygląda sypialnia rodziców? To minimalistyczne pomieszczenie z dużym łóżkiem o ciemnej ramie. Uwagę zwraca już sama szafka nocna, na której stoi rzeźba z głową konia. Ponownie znajdziemy tu marmurowe elementy, tym razem biało-złote, które widać na dwóch ścianach. Podobnie jak w innych pomieszczeniach, Andziaks postawiła na solidne zasłony do ziemi w kolorze szarym. Więcej zdjęć z jej luksusowej willi znajdziecie w naszej galerii.