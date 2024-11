Kariera Kwiatu Jabłoni rozwinęła się w zaskakująco szybkim tempie. Od założenia zespołu minęło już kilka lat. Niewiele osób jednak pamięta, że rodzeństwo już wcześniej próbowało swoich sił w muzyce. Kasia i Jacek wystąpili w znanym programie Polsatu. W sieci wciąż krążą nagrania z ich występów. Trzeba przyznać, że oboje przeszli ogromne przemiany.

Kasia z Kwiatu Jabłoni była kiedyś blondynką. Co sądzi o swojej dawnej wersji?

Kasia i Jacek wzięli udział w dziesiątej edycji "Must Be The Music" w 2015 roku.Występowali nie jako Kwiat Jabłoni, a zespół Hollow Quartet. Jurorzy już wtedy docenili ich talent. - To jest cudne, cudne, cudne, wspaniałe, wspaniałe, wspaniałe! Tylko grać, grać, grać! - zachwycała się Kora. - Zagraliście niby spokojnie, ale ile tu było muzyki! Było bardzo wyraziście. Szukaliśmy wad, ale niestety nie znaleźliśmy - komplementował Adam Sztaba. Grupa dotarła aż do półfinału. Trzeba przyznać, że obecna Kasia nie przypomina już dawnej siebie. Wokalistka miała wówczas blond włosy i eksperymentowała ze stylem. Niedawno w rozmowie z RMF przyznała, że dobrze wspomina tamten czas. - Nigdy nie żałowałam tego, że miałam kiedyś pofarbowane włosy na blond - wyznała. Jacek również miał nieco inną fryzurę niż obecnie. Długie włosy opadały mu na czoło i zdawały się kręcić dużo bardziej niż teraz. Zdjęcia z tamtych lat znajdziecie w naszej galerii.

Kwiat Jabłoni szczerze o relacjach poza sceną. Kasia ma wybuchowy charakter

Duet niedawno udzielił obszernego wywiadu portalowi kobieta.pl. W rozmowie Kasia i Jacek opowiedzieli o tym, jak wyglądają ich relacje w domu, z dala od wzroku innych. - To jest ta podstawowa różnica między nami. Jacek jest bardzo spokojny, a ja jestem dosyć ekspresyjna i myślę, że czasami tutaj ścierają się nasze charaktery, bo czasami Jacek nie do końca może zrozumieć moją ekspresję i chęć wyjaśnienia czegoś natychmiast - zaczęła wokalistka. Później zwróciła się bezpośrednio do swojego brata. - Ty byś wolał zaczekać, przemyśleć, wrócić za jakiś czas do jakiegoś tematu, trudnego - wyznała. - Generalnie tak - potwierdził muzyk.