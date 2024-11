Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela oficjalnie nie są razem. Doniesienia anonimowych informatorów potwierdziły się, kiedy gwiazda "Klanu" odwiedziła Wojewódzkiego. Kilka dni później Pela przedstawił swoje stanowisko w wywiadzie dla "Dzień dobry TVN". - Jestem w tym momencie w stanie przyznać się do swojej winy. Ja też nie jestem krystaliczny, mnie też ponoszą emocje. (...) Jestem w stanie powiedzieć, gdzie leży moja wina, ponieważ, oczywiście z pełnym szacunkiem do niej (bo tak chciałbym, żebyśmy rozmawiali, bo na tym mi najbardziej zależy (...)), to zgadzam się z nią, że wina jest po obu stronach - mówił tancerz. Zaznaczył również, że partnerka nie poinformowała go o bezpośredniej przyczynie rozstania. Media mówią o tajemniczym mężczyźnie u boku Kaczorowskiej, z którym miała być widziana (zobacz: Agnieszka Kaczorowska przyłapana z innym mężczyzną. Według tabloidu udali się do hotelu). Do wątku rzekomej niewierności aktorki nawiązano w "Bulwarze podlaskim".

Agnieszka Kaczorowska i żarty na jej temat. Reakcja Peli mówi wszystko

W podcaście poruszono rozłąkę znanego duetu. - Ostatnio opowiadaliśmy wam o rozstaniu Kaczorowskiej. Słuchajcie, z Marianem mieliśmy okazję popracować przy okazji takiego projektu, do którego potrzebny był dźwiękowiec - usłyszeliśmy w podcaście, który tworzą dwaj bohaterowie programu TTV "Gogglebox. Przed telewizorem". - W pewnym momencie, zupełnie prywatnie, opowiedzieliśmy mu historię o Bożence z "Klanu" i jej skoku w bok. (...) Dzień zdjęciowy się skończył, minęło parę dni, po czym okazało się, że ten chłop to był dźwiękowiec... - dodał prowadzący. Wielu zaskoczył fakt, że fragment podcastu skomentował Maciej Pela.

Przypauuu

- oznajmił krótko tancerz i dodał emotkę w kształcie uśmiechu. Oprócz tego polubił ten post na Instagramie.

Maciej Pela z dystansem o aferze z Kaczorowską

Tancerz został zapytany o to, co robi w sekcji komentarzy pod wspomnianą rolką na Facebooku. "Ktoś mi podesłał tę rolkę o dźwiękowcu. A że Pawełek (tenże dźwiękowiec) jest mi bliski, to z chęcią wysłuchałem" - odparł Maciej Pela. Ciekawe, czy sama Kaczorowska odniesie się do tych rewelacji. Jak na razie jedną z reakcji aktorki po wywiadzie tancerza w "Dzień dobry TVN" było zablokowanie możliwości dodawania komentarzy na Instagramie. Co sądzicie o sprawie?