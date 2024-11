Wiadomość o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli miesiąc temu rozgrzała do czerwoności wszystkie media. Nikt nie spodziewał się takich wieści. Jeszcze w lipcu para udzieliła wywiadu Maciejowi Orłosiowi, gdzie wydawała się zgodnym małżeństwem. Kaczorowska i Pela wspomnieli także o trzecim dziecku i nowych planach. Byli partnerzy długo nie komentowali rozpadu związku w mediach. Momentem przełomowym było pójście Kaczorowskiej do Kuby Wojewódzkiego, gdzie aktorka oficjalnie potwierdziła rozstanie. Chociaż para zarzekała się, że nie będzie publicznie "prać swoich brudów', to Pela także udał się do telewizji. O swoich uczuciach opowiedział w "Dzień dobry TVN". Wyjawił sporo na temat rozpadu swojego związku. - Nie byłem przygotowany na rozstanie w żaden sposób. Dlatego to, co ludzie odbierają jako stawianie siebie w roli ofiary, było po prostu moim rozbiciem się na tysiąc kawałków. Nawet ona, będąc w programie (Królowa przetrwania - przyp. red.), wysyłała mi wiadomości, że nie może się doczekać, aż wróci, że tęskni za mną, że chce się zatopić w moich ramionach. I dwa dni później się dowiaduję, że to jest koniec - mówił w programie. Po emisji wywiadu na profilu tancerza w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy. Część internautów stanęła po jego stronie, inni krytykowali to, że poszedł do programu. Maciej Pela właśnie zabrał głos po emisji wywiadu.

Maciej Pela zwrócił się do fanów po głośnym wywiadzie w TVN. "Dobra energia wróci ze zdwojoną siłą"

Maciej Pela dzień po głośnym wywiadzie w "Dzień dobry TVN" postanowił zwrócić się do swoich obserwatorów w mediach społecznościowych. Tancerz podkreślił, że brakuje mu słów, aby wyrazić swoją wdzięczność za wsparcie, które otrzymał zarówno w komentarzach, jak i w prywatnych wiadomościach. "Napiszę po prostu, dziękuję" - podkreślił. W dalszej części wpisu były partner Agnieszki Kaczorowskiej zaznaczył, że próbuje odczytać każdą wiadomość i komentarz, ale napływa ich tak dużo, że potrzebuje więcej czasu.

Dobra energia, którą wysyłacie, wróci ze zdwojoną mocą. Wchodzę w okres intensywnej pracy. Wybaczcie, że nie odpiszę każdemu. Obiecuję, że czas, który poświęciliście na napisanie mi wiadomości, nie pójdzie na marne

- podkreślił Pela. Pełne zdjęcie wpisu opublikowanego przez tancerza znajdziecie w naszej galerii na górze strony .

Czy Maciej Pela zrobił dobrze, udzielając wywiadu w TVN? Tak to oceniliście

Czy Maciej Pela zrobił dobrze, udzielając wywiadu w "Dzień dobry TVN"? O to postanowiliśmy zapytać naszych czytelników. W sondzie Plotka zdecydowana większość z Was podkreśliła, że tancerz podjął słuszną decyzję, że przedstawił swoje stanowisko. Tylko 21 proc. osób biorących udział w ankiecie stwierdziło, że para powinna "prać swoje brudy w domu". Spośród wszystkich wariantów odpowiedzi najrzadziej wybierano "Niech robią, co chcą" (9 proc.) i "Nie, to żenujące" (10 proc.). A wy, co o tym sądzicie?