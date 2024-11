Agnieszka Kaczorowska udzieliła nowego wywiadu. "Dużo łez"

Od jakiegoś czasu oczy wielu osób są zwrócone w stronę Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Z medialnych doniesień wynikało, że małżonkowie postanowili się rozstać. Obie strony długo milczały i nie potwierdzały tych doniesień. Aktorka postanowiła jednak wyjawić prawdę w telewizji. Kaczorowska wciąż jest bardzo aktywna zawodowo i angażuje się w różne projekty. Ostatnio opowiedziała, jak wyglądała jej rzeczywistość, gdy wyjechała, aby kręcić "Królową przetrwania".

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczorowska chciała być jurorką w "Tańcu z gwiazdami". Co poszło nie tak?

Agnieszka Kaczorowska szczerze o "płakaniu w poduszkę". Opowiedziała o rozłące z córkami

Agnieszka Kaczorowska niedawno wyjechała na trzy tygodnie z Polski. Okazało się, że wybrała się w podróż, aby nagrywać kolejną edycję "Królowej przetrwania". Przypominamy, że w formacie występuje 12 celebrytek, które zostają odcięte od cywilizacji i przyjemnego życia. Kobiety muszą odnaleźć się w niełatwych warunkach w naturze. Dla Kaczorowskiej trudne było jednak zostawienie córek w Polsce. Przygotowała jednak dziewczynki na swój wyjazd. - Dużo łez w samolocie, dużo tęsknoty. Potem ta uważność i skupienie na danym dniu, zadaniu (...) pozwoliła mi to przetrwać. Byłam bardzo zaskoczona tym, że nie płaczę w poduszkę co noc, tylko, że mam pewność, że ja zaraz do nich wrócę - mówiła Kaczorowska w wywiadzie z TVN7.

Agnieszka Kaczorowska niedawno zagościła u Kuby Wojewódzkiego. Tam nie owijała w bawełnę

Agnieszka Kaczorowska po raz pierwszy rozwiała wątpliwości na temat swojego związku u Kuby Wojewódzkiego. W programie podjęła temat Macieja Peli i nie omieszkała wyznać, że nie jest już ze swoim mężem. - Rozstaliśmy się jako para, rozstaliśmy się jako... No, jeszcze nie mamy rozwodu - odparła Agnieszka Kaczorowska. Prowadzący chciał dowiedzieć się jak najwięcej o rozstaniu aktorki i dopytywał. Kobieta nie podała jednak szczegółów. - Rozstaliśmy się, natomiast układamy sobie tę nową rzeczywistość. Nie wiem, jak to przeniknęło do mediów. (...) Wszystkie moje działania są teraz ukierunkowane na moje dzieci. Żeby było dobrze - wyznała tancerka. ZOBACZ TEŻ: Smaszcz o rozstaniu Peli i Kaczorowskiej. "Jak można spojrzeć w lustro bez obrzydzenia?" [PLOTEK EXCLUSIVE]