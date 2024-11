Od października w mediach huczy o rozstaniu Macieja Peli i Agnieszki Kaczorowskiej. Aktorka potwierdziła doniesienia o rozpadzie małżeństwa w programie Kuby Wojewódzkiego. - Rozstaliśmy się jako para, rozstaliśmy się jako... No, jeszcze nie mamy rozwodu, ale... - mówiła Agnieszka Kaczorowska. Dodała, że nie ma zamiaru wypowiadać się negatywnie na temat ojca swoich dzieci. Maciej Pela nie zostawił wywiadu byłej ukochanej bez komentarza i wystąpił w "Dzień dobry TVN".

Maciej Pela w "Dzień dobry TVN". Słusznie, że opowiedział swoją wersję zdarzeń?

Maciej Pela wyjawił w śniadaniówce, że rozstanie było dla niego bolesne. - Ja nie jestem w stanie udawać, że się nic nie stało. Bo się stało - powiedział. Dodał, że nie spodziewał się takiego obrotu spraw w swoim życiu prywatnym. - Ona [Agnieszka Kaczorowska - przyp.red.], nawet będąc w programie, wysyłała mi wiadomości, że nie może się doczekać, aż wróci, że tęskni za mną (...) i dwa dni później się dowiaduję, że to koniec - powiedział. Postanowiliśmy zapytać naszych czytelników o to, czy Maciej Pela podjął słuszną decyzję o udzieleniu wywiadu w śniadaniówce. W sondzie zdecydowana większość (60 proc.), zdecydowała, że tak, ponieważ każdy ma prawo do opowiedzenia swojej wersji zdarzeń. Zaledwie 21 proc. czytelników, stwierdziło, że Kaczorowska i Pela powinni "prać swoje brudy w domu". Najrzadziej wybieranymi odpowiedziami były: "Nie, to żenujące" (10 proc.) oraz "Niech robią, co chcą" (9 proc.). A co Wy sądzicie? Nadal możecie oddać głos w sondzie i ocenić decyzję Macieja Peli.

Olga Frycz wsparła Macieja Pelę. "Trzymaj się"

W śniadaniówce Maciej Pela stwierdził, że nowa rzeczywistość jest dla niego trudna, ponieważ spędza mniej czasu z córkami. Słowa tancerza poruszyły Olgę Frycz, która zabrała głos w mediach społecznościowych. "Trzymaj się. I tylko nie daj sobie wmówić, że jako rodzic jesteś mniej ważny. Bo dzieci tak samo jak mamy potrzebują taty, zwłaszcza że od samego początku byłeś tak bardzo zaangażowanym rodzicem. Nie wiem, jak się dogadacie, ale z własnego doświadczenia wiem, że opieka naprzemienna to nie koniec świata. Powodzenia!" - napisała Olga Frycz. ZOBACZ TEŻ: Smaszcz o rozstaniu Peli i Kaczorowskiej. "Jak można spojrzeć w lustro bez obrzydzenia?" [PLOTEK EXCLUSIVE]