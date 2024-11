Internauci reagują na wywiad Macieja Peli. W komentarzach rejwach

Od jakiegoś czasu media rozpisywały się o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Tancerze długo nie komentowali doniesień, dając do zrozumienia, że coś jest na rzeczy jedynie za pośrednictwem wpisów w mediach społecznościowych. Ostatnio jednak celebrytka pojawiła się w programie Kuby Wojewódzkiego. W zapowiedzi odcinka można było zobaczyć, że podczas rozmowy poruszony został temat rozstania. Były ukochany Kaczorowskiej poczuł się bardzo dotknięty wywiadem żony. W "Dzień dobry TVN" postanowił opowiedzieć, jak sytuacja wygląda z jego perspektywy.

Internauci okazali Maciejowi Peli wsparcie. "Prawdziwy, szczery wywiad"

Maciej Pela gościł ostatnio w "Dzień dobry TVN". Tancerz zdecydował się udzielić szczerego wywiadu, podczas którego opowiedział, jakie emocje towarzyszą mu po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską. "Czy okazywanie emocji, które są prawdziwe, szczere i naturalne, czyli poczucie krzywdy, jak najbardziej, to jest już robienie z siebie ofiary? Czy musimy cały czas być z przyklejonym uśmiechem, kiedy sypie się całe życie" - mówił. Wypowiedź Peli spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony internautów. "Brawo. Piękny, prawdziwy, szczery wywiad. To są emocje, uczucia. Prawda i prawdziwość. A nie kłamstwa, wygłupy i śmieszkowanie","Maćku trzymamy za ciebie kciuki?. Dobrze, że jako odbiorcy możemy również wysłuchać twojej perspektywy" - czytamy w komentarzach.

Niektórzy internauci uderzali z kolei w Kaczorowską. "Poryczałam się... Najpierw zrobiła sobie z niego niańkę do dzieci, a sama się realizowała, a teraz co? Bardzo mi żal pana Maćka, nie zasłużył na coś takiego. Jestem całym sercem z panem. Karma wraca i kiedyś doklejony uśmiech się skończy...", "Fajny facet. Nigdy nie słyszałam, żeby tyle mówił. Wydaje mi się, że był w cieniu Agi", "Człowiek nie ma prawa przeżywać osobistej tragedii? Ona się spełniała i sprzedawała iluzje pięknego życia, a on siedział w domu i wychowywał córki" - pisali.

Olga Frycz staje po stronie Macieja Peli. "Tylko nie daj sobie wmówić"

Komentarz pod nagraniem wywiadu zostawiła także Olga Frycz. Aktorka, która sama ma na koncie niejedno rozstanie, przekazała Maciejowi Peli wyrazy wsparcia i dodała mu otuchy. "Trzymaj się. I tylko nie daj sobie wmówić, że jako rodzic jesteś mniej ważny. Bo dzieci tak samo jak mamy potrzebują taty, zwłaszcza że od samego początku byłeś tak bardzo zaangażowanym rodzicem. Nie wiem, jak się dogadacie, ale z własnego doświadczenia wiem, że opieka naprzemienna to nie koniec świata"- napisała.