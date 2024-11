Kayah ponad dwie dekady temu związała się z producentem filmowym Rinke Rooyensem. Para poznała się na planie programu "To było grane" i szybko między nimi zaiskrzyło. W sierpniu 1998 roku stanęli na ślubnym kobiercu. W grudniu tego samego roku na świat przyszedł ich syn Roch. W 2002 roku małżeństwo podjęło decyzję o separacji. Po ośmiu latach nastąpił rozwód. Obecnie syn dawnych zakochanych ma 25 lat, a wkrótce będzie obchodził 26. urodziny.

Pamiętacie syna Kayah i Rinke Rooyensa? Roch Rooyens ma prawie 26 lat. Tak obecnie wygląda

Kayah i Rinke Rooyens rozeszli się w zgodzie. Byli małżonkowie nie komentowali rozstania w mediach. Pokazali tym samym, że przyjaźń po zakończonym związku jest możliwa. Owocem miłości byłej pary jest Roch Rooyens, który już 1 grudnia skończy 26 lat. Mężczyzna stroni od show-biznesu. Co jakiś czas jednak pojawia się w mediach społecznościowych, szczególnie na profilach swoich rodziców. Nie dzieli się jednak życiem prywatnym. Wiadomo jednak, że nie poszedł w ślady mamy, a taty. Roch współpracuje z Rinke Rooyensem przy projektach telewizyjnych i planuje własne działania. - Staram się szanować wybory mojego syna. Chciałbym, żeby szedł w kierunku, w którym sam czuje się dobrze" - mówił producent o synu w rozmowie z portalem dadhero.pl. Wiele osób pamięta Rocha jako małego chłopca, który trzymał się blisko rodziców na oficjalnych wydarzeniach we wczesnych latach 2000. W galerii poniżej możecie zobaczyć, jak wygląda dziś. Przypomina znanych rodziców?

Syn Kayah nie poszedł w ślady mamy. Zajął się tym, co jego tata

Roch Rooyens rzadko kiedy udziela się w mediach społecznościowych. Co jakiś czas to jego tata opowiada o nim w różnych wywiadach. W rozmowie z "Vivą!" w 2022 roku Rinke wyznał, że jego syn jest "kreatywny i wrażliwy". Ma to nie tylko po rodzicach, ale również babci. - Ja w empatii znajduję bardzo dużo spełnienia. Kocham otaczać się ludźmi, którzy mają podobnie. Widzę w tym sens i Roch również, z czego jestem dumny. Te wartości przyswajał również dzięki mamie Kasi, która całe życie opiekowała się Rochem - mówił o synu Rinke Rooyens.