Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska oficjalnie nie są razem, co potwierdziła sama zainteresowana w programie Wojewódzkiego. - Rozstaliśmy się jako para, rozstaliśmy się jako... No, jeszcze nie mamy rozwodu, ale.. - zaczęła gwiazda "Klanu". - Jestem tutaj, jeśli trzeba to powiedzieć, to powiedzmy to raz a dobrze i zakończmy - przekazała. Jej mąż postanowił ujawnić swoją wersję dla tej samej stacji.

Zobacz wideo Kaczorowska o pomocy nad dziećmi

Maciej Pela zaskoczył w TVN. Teraz on będzie mówił o rozstaniu

W sieci dostępny jest zwiastun rozmowy Peli z "Dzień dobru TVN", w której krótko zdradza temat przewodni wizyty w paśmie porannym. - Bardzo się cieszę, że mogłem się wypowiedzieć bez sarkazmu, bez niepotrzebnych dodatkowych ubarwiaczy i bez nienawiści przede wszystkim, na spokojnie - przekazał Pela. - Mam nadzieję, że zamkniemy temat - stwierdził. Emisja wywiadu została zaplanowana na poranek 8 listopada. Co już teraz o tym ruchu Peli mówią widzowie? "Pranie brudów przed kamerą, klasa!", "A ja się cieszę, że usłyszę drugą stronę", "Z całym szacunkiem, ale przypomina mi Marcina Hakiela" - piszą internauci. Co sądzicie?

Maciej Pela zabrał głos tuż po wizycie żony u Kuby Wojewódzkiego. Mówi o ustawce

Odcinek Kaczorowskiej u Wojewódzkiego cieszy się ogromną popularnością, a to wszystko z powodu zawirowań w jej życiu prywatnym. Po raz pierwszy gwiazda przerwała ciszę i potwierdziła doniesienia o rozpadzie jej związku. Miała ku temu okazję wcześniej, ale wówczas ucinała ten wątek. - Byłoby bardzo niedojrzałe powiedzieć, że wina jest po jednej stronie. Do tanga trzeba dwojga. (...) W rozstaniu uczestniczą obie strony - rzuciła. Pela pokusił się o komentarz na temat był partnerki tuż po nagraniu. "Droga instaekipo wsparcia. Pytacie, czy oglądam. Nie oglądam, bo śpiewam 'O mój rozmarynie' córce, która ma duszności i nie może spać" - przekazał na Instagramie. "A jeśli wy oglądacie: pamiętajcie, że to jest szołbiz. Białe, czarne, beżowe, buraczkowe" - dodał następnie. "Ustawiona rozmowa, wyreżyserowane dialogi, ustalone teksty" - napisał.