Marianna Schreiber już od kilku lat przejawia zainteresowanie polityką. Celebrytka obecnie twierdzi, że zamierza kandydować w najbliższych wyborach prezydenckich. Nie powstrzymuje jej nawet fakt, że do 2025 roku nie skończy wymaganych do tej funkcji 35 lat. Schreiber od jakiegoś czasu bardzo aktywnie komentuje także bieżącą sytuację polityczną w Polsce i na świecie, otwarcie dzieląc się sympatiami. Wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych niezwykle ją ucieszył.

Marianna Schreiber sparafrazowała polski hymn po wygranej Donalda Trumpa

Wszystko wskazuje na to, że Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Z obecnych analiz wynika, że polityk zyskał 276 z wymaganych 270 głosów elektorskich w stosunku do 223 głosów Kamali Harris (dane aktualne do momentu publikacji tego artykułu). Gratulacje dla Trumpa spływają z całego świata - również z Polski. Wyników nie mogła przemilczeć Marianna Schreiber, która na platformie X dzieliła się przemyśleniami z sytuacji w Stanach Zjednoczonych. "Trump wygrał! Mamy to. Amerykanie odrzucili wszystko to, co uważam za zagrożenie również dla Polski: migracja, uderzenie w tradycyjne wartości" - pisała w poście. To nie wszystko podekscytowana wygraną Trumpa Schreiber zdecydowała się zmienić nawet słowa hymnu Polski.

Dał nam przykład Donald Trump, jak zwyciężać mamy

- dodała. Pod wpisem celebrytki zawrzało. "Trump i tradycyjne wartości? Paradne", "Tradycyjne wartości, ile to żon?", "Ostatnie zdanie jest dla mnie profanacją hymnu. Czasem warto napisać mniej" - burzą się internauci w komentarzach.

Mateusz Morawiecki również ucieszył się z wygranej Donalda Trumpa

Marianna Schreiber jest jedną z wielu osób, które uaktywniły się w mediach społecznościowych po wygranej Donalda Trumpa. Wpis na platformie X dodał także m.in. Mateusz Morawiecki. "Panie prezydencie, dokonał Pan tego! Zwolnił Pan kolejną osobę z Gabinetu Owalnego. Po prostu wspaniale. Gratulacje" - napisał. To jednak nie wszystko. Polityk dodał także mniej oficjalny wpis na Instagramie. Opublikował zdjęcie filiżanki z kawą, obok której znalazła się czekolada z logo Trump Tower. "Miłego dzionka i smacznej kapucziny" - napisał. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.