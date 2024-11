Tamara Arciuch dała się poznać jako utalentowana aktorka teatralna i telewizyjna. Wśród jej licznych ról można wyróżnić udział w serialach, takich jak "Niania", "Ojciec Mateusz", "M jak miłość" czy "Przyjaciółki". W trakcie pracy nad jedną produkcją Arciuch poznała swojego obecnego męża, Bartka Kasprzykowskiego. Para jest ze sobą niecałą dekadę. Doczekała się dwójki dzieci, syna Michała i córki Nadii. Tamara Arciuch ma także syna z poprzedniego związku z Bernardem Szycem. Jak dziś wygląda Krzysztof Szyc?

Syn Tamary Arciuch ma 25 lat. Tak dziś wygląda. Podobny do sławnej mamy?

Krzysztof Szyc urodził się w kwietniu w 1999 roku. Mężczyzna jakiś czas temu skończył 25 lat. Krzysztof raczej stroni od mediów, jednak od czasu do czasu pojawia się na profilu mamy. Sama aktorka wielokrotnie podkreślała, że macierzyństwo ją ukształtowało. Gdy tylko Arciuch ma okazję, publikuje zdjęcia z najstarszym synem. Tak też było w dniu urodzin Krzysztofa. "Życzę ci, mój synku, by świat cię nie zawiódł i by każdy twój wybór był najlepszym, byś zawsze był otoczony najlepszymi ludźmi i miłością. Jestem dumna, że jestem twoją mamą" - pisała wówczas Tamara Archiuch. Fani nie mogli uwierzyć, że mężczyzna ma już 25 lat. Chcecie wiedzieć, jak obecnie wygląda? Aktualne zdjęcia syna Tamary Arciuch znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Czym zajmuje się Krzysztof Szyc?

Krzysztofa Szyca nie zobaczymy w mediach. 25-latek rzadko kiedy udziela się również na Instagramie. Wiadomo jednak, że mężczyzna działa w rozgłośniach radiowych. Specjalizuje się w muzyce z lat 80. i 90. Często przeprowadza wywiady ze znanymi muzykami. Gra również na perkusji w zespole MopS. Krzysztof nie wykorzystuje sławy mamy, aby zdobyć popularność. Kilkanaście lat temu próbował swoich sił w kilku produkcjach. Pojawił się w jednym z odcinków "Niani" i wystąpił w filmie "Długi weekend". Później jednak zrezygnował z aktorstwa. Wygląda na to, że to muzyka na dobre skradła jego serce.