Amerykanie liczą głosy w wyborach prezydenckich w kolejnych stanach. Na godzinę 8 czasu polskiego, zgodnie z prognozami CNN, Kamala Harris przegrywa z Donaldem Trumpem. Były prezydent USA zdobył już 266 głosów elektorskich. Harris ma ich obecnie 188. W noc wyborczą polityczka odwołała swoje przemówienie. O to, co może oznaczać taki gest i jak wpłynie na nią wizerunkowo, zapytaliśmy eksperta od mowy ciała i trenera wystąpień publicznych, a także autora książki "Mowa ciała mówcy" - Maurycego Seweryna.

