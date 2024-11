Małgorzata Potocka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Widzowie uwielbiają ją ostatnio za rolę w produkcji Netfliksa "Gang zielonek rękawiczki" i doskonale pamiętają ją z serialu "Matki, żony i kochanki". Dziś spełnia się także jako reżyserka, producentka i dyrektorka teatralna. Media od zawsze interesował nie tylko jej dorobek artystyczny, ale także bogate życie uczuciowe. Potocka była swego czasu związana z Grzegorzem Ciechowskim. Wdali się w romans, mimo że oboje byli w związkach. Parę w końcu nakryła ówczesna żona lidera Republiki. "Twierdził, że jego żony i tak tam nie ma, ponieważ wyjechała. Postanowił, że przenocujemy w ich mieszkaniu. (...) Kiedy powiedziałam: "Grzegorz, ktoś otworzył drzwi od naszego pokoju", długo nic nie mówił. W końcu usłyszałam, że oto jest Jola, żona. Zamarłam" - pisała Małgorzata Potocka w książce "Obywatel i Małgorzata", wydanej w 2013 roku. Chociaż para wzięła potem ślub, to los okrutnie obrócił się wobec Potockiej, bo tym razem ona została zdradzona. Ciechowski wdał się w romans z 19-letnią nianią ich córki. Niewierność muzyka ostatecznie doprowadziła do rozwodu pary. Po drodze zaliczyła jeszcze wiele miłosnych upadków. Jak dziś wygląda jej życie uczuciowe? Od jakiegoś czasu znowu jest szczęśliwie zakochana. Tym razem wybrała sporo młodszego partnera. Aktorka niedawno skończyła 71 lat. Jest o ćwierć wieku starsza od swojego partnera.

Małgorzata Potocka znowu zakochana? "Okazywali sobie czułość na każdym kroku"

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami jednego z portali, Małgorzata Potocka już od jakiegoś czasu jest w nowym związku. Para najpierw była widziana razem w styczniu na premierze sztuki "Dom otwarty" w Teatrze Polskim, gdzie podobno trzymała się za ręce. Niedawno Potocka wybrała się z ukochanym do Nowego Jorku. Aktorka odpowiada za produkcję dramatu "Ślub" Witolda Gombrowicza. Spektakl był wystawiany w La MaMa Theatre na Manhattanie, więc Potocka miała ważny powód, aby wybrać się za ocean. Kim jest ukochany aktorki? To 46-letni scenograf Michał Dracz. Jak donosi Show News, para już nie kryje się z łączącym ją uczuciem.

Trudno było nie zauważyć, że Małgosia i Michał są parą. Okazywali sobie czułość na każdym kroku - on ją obejmował swoim męskim, ramieniem a ona się na nim z radością opierała (...) Połączyła ich miłość do sztuki

- powiedział informator serwisu.

Małgorzata Potocka w dzieciństwie trafiła do klasztoru. "Byłam anarchistycznym bachorem, który nikogo nie słuchał"

Nie wszyscy wiedzą, że Potocka w dzieciństwie trafiła do klasztoru. Aktorka już od małego dzięki rodzicom była związana ze światem filmu. Żyła wśród aktorów i filmów. Boleśnie zmierzyła się z rzeczywistością, kiedy jej rodzice zdecydowali się na rozwód, a ona trafiła do klasztoru, gdzie została wysłana przez matkę. "Ich rozwód to był także koniec mojego dotychczasowego życia, bo mama wysłała mnie do klasztoru sióstr niepokalanek w Nowym Sączu" - wyznała w Radiu Zet. Aktorka w tamtych czasach trafiła także do ośrodka dla trudnych dzieci. "Byłam anarchistycznym bachorem, który nikogo nie słuchał i chciał robić tylko to, co chce. Pociągnęło to za sobą masę różnych konsekwencji... Musiałam wychowywać się w klasztorze, byłam także w ośrodku dla trudnych dzieci" - wspominała w rozmowie z Anną Jurksztowicz.