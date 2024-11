Anita Werner zniknęła z "Faktów". Właśnie podzieliła się radosnymi wieściami

Anita Werner to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych dziennikarek stacji TVN, która kojarzona jest z programami informacyjnymi. Od lat związana jest z "Faktami", gdzie prawie od początku istnienia formatu jest częścią programowej ekipy. Jakiś czas temu przestała pojawiać się na antenie, co bardzo zaniepokoiło stałych widzów. Jak się okazało, wraz ze swoim życiowym partnerem zaczęła pracę nad nowy projektem. Właśnie pochwaliła się pierwszymi sukcesami związanymi z tym przedsięwzięciem.

Anita Werner pochwaliła się sukcesem nowego projektu. "Dziękujemy za świetne recenzje"

Anita Werner wraz ze swoim partnerem Michałem Kołodziejczykiem zabrała się za pisanie książki, która miała premierę 23 października. O czym jest "Nadzieja FC"? Najlepiej przytoczyć tu słowa samej dziennikarki, która doskonale opisała tę pozycję. "To nie jest książka piłkarska. To książka o ludziach. O ich emocjach, o życiowych lekcjach, z których wnioski pomógł wyciągnąć futbol" - relacjonowała Werner. Jak widać, parę łączy nie tylko gorące uczucie, ale także wspólne pasje, jakimi są sport i piłka nożna. Werner właśnie jest w trakcie promowania swojego dzieła. Z tej okazji pojawiła się m.in. na Targach Książki w Krakowie. Książka została bardzo dobrze przyjęta i Werner już może świętować pierwsze sukcesy, co radośnie ogłosiła w sieci.

Tak wygląda szczęśliwa autorka, kiedy dowiaduje się, że nasza książka 'Nadzieja FC' tak bardzo wam się podoba! Dziękujemy za świetne recenzje

- napisała Werner.

Anita Werner zaskoczyła swoich fanów. "Pomysł jest świetny"

Anita Werner ma także niespodziankę dla fanów. Niedawno zakończyła nagrania do audiobooka swojej książki. Fani dziennikarki będą mogli usłyszeć głos idolki. "Nagrywanie dla was audiobooka sprawiło mi ogromną frajdę. Mam nadzieję, że dobrze będzie się słuchało. Pozdrawiam wszystkich ciepło! Pięknego dnia" - napisała Werner. Fani byli zaskoczeni i już zadeklarowali chęć zakupu takiego wydania. "Świetna wiadomość z tym audiobookiem. Książkę kończę czytać, ale kupię audiobooka. Nie wiedziałam, że to pani będzie czytać", "Pomysł z zakupem audiobooka okazał się świetny! Super się słucha tych opowieści! Momentami miałam nawet dreszcze!" - czytamy w komentarzach.